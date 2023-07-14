İstanbul'da kalçasına botoks yaptırdıktan sonra ölmüştü: Kübra Boyraz davasında karar çıktı!

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özsoyeri ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Harun Yıldızhan, sanıklar Özsoyeri ile Erdal Doğruya'nın maktule tıbbi müdahale yaptığını belirtti.
"ŞEKERLİ SU VERİP DELİLLERİ KARARTTILAR"
Avukat Yıldızhan, "Fiilin işlenmesinde ortak hakimiyet olduğu için raporda da sanık Öner Özsoyeri'nin kusur oranı 8/8 belirtilmiştir. Olaydan sonra maktulü hastaneye yönlendirmemiş olmaları ve şekerli su vermeleri, delilleri karartmaları nedeniyle ihmali davranış söz konusudur. Bu nedenle sanığın cezasında indirim yapılmamasını ve üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.
"SUÇSUZUM"
Sanık Öner Özsoyeri de eylemi kendisinin yapmadığını ileri sürdü. "Olaydan 6 ay önce doktorluk ruhsatım alınmıştı." diyen Özsoyeri, "Doktor değildim. Mesleki nedenden dolayı değil, başka bir nedenden alınmıştı.Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum. Ölen sanık Erdal Bey'in hastasıydı. Ben odada bile yoktum. İşlemi ben yapmadım. Hastaneye yönlendirdim. Kendisi kabul etmedi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.