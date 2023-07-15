77 yaşındaki 15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova: Vatan için her zaman göreve hazırım

Türkiye, FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine geçit vermedi. Meydanlara indi. Canını siper etti. Onlardan biri de Mustafa Zorova adlı gaziydi. Mustafa Zorova (77), darbe geçit vermemek için Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önüne gitti. Yüzlerce vatandaşla beraber darbeci askerlere direndi. Darbeci askerlerin kurşunlarının hedefi olan Zorova, bacağına isabet eden 3 kurşunla gazi oldu. Zorova, o gece bacağına isabet eden kurşunlarla yerde yatan şehitlerin üzerine düştü. Zorova, yerde yatarken başını kaldırdığında askerlere ateş edin emrini veren komutanın eski Hava Kuvvetleri Komutanı Darbeci General Akın Öztürk olduğunu gördü Zorova "Kan kaybından bayılmışım. Öldüğümü düşünen doktorlar tarafından morga gönderildim. Morgda uyandığında 'Allah Allah' diyerek bağırmışım" dedi.

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