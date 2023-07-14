Sosyetik mekanda garsonu taciz etmişti: İşletmeci hakkında karar verildi!

GÖNLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIM

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Alper İri, "Şikayetçi yaklaşık 5-6 ay bizimle çalıştı. Olayın olduğunu iddia ettiği günden yaklaşık 1 ay öncesinden iş disiplinini aksattığı ve çalışma verimi düşük olduğu için uyarı alıyordu. Bir keresinde kendisinden servis yapılışına ilişkin bir sunum istedim. Bunu yanlış yapması üzerine kendisini basitçe ikaz ettim. 'Siz zaten beni sevmiyorsunuz' gibi bir tepki vermişti, şok olmuştum. Olay günü şikayetçinin mesai süresini uzatmıştım ancak görev yerinde asık suratlı bir şekilde durduğu için kısım amiri olarak şikayet olmaması için yanıma çağırıp gönlünü almaya çalıştım. O gün şikayetçiyle aramdan geçen olaylar bu kadardır" ifadesini kullandı.