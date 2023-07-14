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    • Yaşam
    • 14.07.2023 16:52
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    • 14.07.2023 16:52
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    Sosyetik mekanda garsonu taciz etmişti: İşletmeci hakkında karar verildi!

    stanbul Bebek'teki sosyetik mekanda restoran müdürü Alper İri, garson R.D.'yi taciz etti. Hakkında 22.5 yıla kadar hapis istendi. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Alper İri, "Şikayetçi yaklaşık 5-6 ay bizimle çalıştı. Çalışma verimi düşük olduğu için uyarı alıyordu. Bunu yanlış yapması üzerine kendisini basitçe ikaz ettim. 'Siz zaten beni sevmiyorsunuz' gibi bir tepki vermişti. Kısım amiri olarak şikayet olmaması için yanıma çağırıp gönlünü almaya çalıştım" dedi. Türkiye'nin konuştuğu olayda mahkemenin verdiği karar...

    takvim.com.tr
    Garsonu taciz etmişti: İşletmeci hakkında karar!

    Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Bebek'teki sosyetik mekanda yaşandı.

    Ünlü restoranın müdürü Alper İri, R.D. isimli kadın çalışanı taciz etmeye kalktı. Müşterilere ait tuvalette sıkıştığı genç kadına cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. R.D.'nin yardım çığlıkları üzerine yakalandı.

    Alper İri, müşterilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçarken R.D. soluğu savcılıkta aldı. Şikayeti üzerine Alper İri hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi R.D.'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

        GÖNLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIM
        Duruşmada son savunmasını yapan sanık Alper İri, "Şikayetçi yaklaşık 5-6 ay bizimle çalıştı. Olayın olduğunu iddia ettiği günden yaklaşık 1 ay öncesinden iş disiplinini aksattığı ve çalışma verimi düşük olduğu için uyarı alıyordu. Bir keresinde kendisinden servis yapılışına ilişkin bir sunum istedim. Bunu yanlış yapması üzerine kendisini basitçe ikaz ettim. 'Siz zaten beni sevmiyorsunuz' gibi bir tepki vermişti, şok olmuştum. Olay günü şikayetçinin mesai süresini uzatmıştım ancak görev yerinde asık suratlı bir şekilde durduğu için kısım amiri olarak şikayet olmaması için yanıma çağırıp gönlünü almaya çalıştım. O gün şikayetçiyle aramdan geçen olaylar bu kadardır" ifadesini kullandı.

        "İFTİRAYA UĞRADIM"
        Şimdiye kadar pek çok kadınla çalıştığını söyleyen A.İ. "Olayın gerçekleştiği iddia edilen yer, müşteri tuvaletidir. Müşteri tuvaletinin önü kuyruktur ve çok kalabalıktır. Şikayetçiye cinsel eylemde bulunmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Benim itibarım, adım gitti. İftiralar nedeniyle işimden oldum. Suçu işlediğime ilişkin bir tane somut delil yok. Şikayetçi işten çıkarılma korkusu yaşayarak böyle bir yola başvurmuş. Beraatımı talep ederim. Böyle bir olayın yaşanması mantıken ve fiziken mümkün değildir. Adalete güveniyorum, beraatımı talep ediyorum" açıklaması yaptı.

        CEZA VE BERAAT KARARI
        Mahkeme, sanık Alper İri "Cinsel saldırı" suçundan eylemin sarkıntılık düzeyinde kaldığını dikkate alarak 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

            İDDİANAME
            İddianamede, şikayetçi R.D.'nin mekanda çalışan, şüpheli A. İ.'nin de aynı iş yerinde müdür olduğu belirtildi.Olay günü şüpheli A.İ.'nin alkollü olduğu ve ters davranışları nedeniyle müşteki R.D.'den özür dilediği aktarılan iddianamede, A.İ.'nin özür dilerken müştekiye sarılarak basit cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi. İddianamede şüphelinin lavaboda müştekinin kollarını tuttuğu, sarıldığı ve boynundan öptüğü anlatıldı.Şüpheli A.İ.'nin "Basit cinsel saldırı" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 1,5 yıldan, 7,5 yıla kadar olmak üzere toplam 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

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            Haberler Yaşam Sosyetik mekanda garsonu taciz etmişti: İşletmeci hakkında karar verildi!
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