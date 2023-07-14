Sosyetik mekanda garsonu taciz etmişti: İşletmeci hakkında karar verildi!

Ünlü restoranın müdürü Alper İri, R.D. isimli kadın çalışanı taciz etmeye kalktı. Müşterilere ait tuvalette sıkıştığı genç kadına cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. R.D.'nin yardım çığlıkları üzerine yakalandı.
Alper İri, müşterilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçarken R.D. soluğu savcılıkta aldı. Şikayeti üzerine Alper İri hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi R.D.'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.