Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki atık su terfi istasyonuna inen 2'si işçi, 3 kişi yaşamını yitirdi.
İSTASYONA İNDİLER
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünde (ASAT) çalışan işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, Çıplaklı Mahallesi'ndeki atık su terfi istasyonunda meydana gelen arızayı gidermek için istasyona indi.
YARDIM ÇABASI
Bu sırada iki işçinin yardım çağrılarını duyan civardaki vatandaşlardan Mahmut Yıldız da onlara yardım etmek için istasyona indi ancak aşağıda nedeni henüz belirlenemeyen bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Olayı fark eden başka vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.