Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti

TİTREME GELDİ

Görgü tanığı vatandaşlardan İsa Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mahmut Yıldız'ı, içerideki iki kişiye yardım etmek amacıyla istasyona girmek istediğinde uyardığını belirterek "O da girdi. Adamı suyun içerisinden tuttu, kaldırdı. Ona da bir titreme geldi. O da direkt zaten suyun içerisine... Ben 112'yi aradım." dedi.