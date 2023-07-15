15 Temmuz şehidi Özel Harekât Polisi Ferhat Kaya'nın annesi Şengül Kaya: Rüyasında şehit olacağını görmüş

15 Temmuz gecesinde vatan uğruna can verenler vardı. O şehitlerden biri de Ferhat Kaya'ydı. Geride acılı anne, baba, eş ve kardeş bıraktı. Anne Şengül Kaya, "Ben hep dik durmaya, güçlü olmaya çalıştım. Hayat bana küçüklüğümden beri çok şey yaşattı. Ama evlat acısı her şeyden büyük bir acı. Bunun karşısında da güçlü duruyorum. Torunlarım için ayakta duruyorum" diye konuştu. O tarihi gecede oğlunun büyük bir heyecanla göreve Gölbaşı'na gittiğini anlatan Kaya, "Yanında arkadaşı Ahmet Çakır vardı. Ahmet'i alnından öptüm, kendi evladımı yanaklarından öptüm. Onları Allah'a emanet edip dualarla şahadete gönderdim" ifadelerini kullandı. Doğum günü olan 15 Temmuz'da oğlunun arayıp doğum gününü kutladığını anlatan anne Kaya, "Benim oğlum daha 1 senelik evliydi. Daha hayatının baharındaydı. 28 yaşında hayatını çaldılar oğlumun" dedi.