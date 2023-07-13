Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Türkiye genelinde yapılan "Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında, 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emri ile aranan toplam 1958 kişi yakalandı.

EŞ ZAMANLI UYGULAMA

EGM'den yapılan açıklamaya göre; polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk bölgelerinde, aranan kişilerin yakalanıp adalete teslim edilmesinin sağlanması amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 noktada yapılan uygulamada, 8 bin 158 ekip ve 28 bin 148 personel görev aldı.