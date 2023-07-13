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    • Yaşam
    • 13.07.2023 14:39
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    • 13.07.2023 14:39
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    Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il genelinde, eş zamanlı uygulamada, 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emriyle aranan toplam 1958 kişinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca 1'i çocuk olmak üzere toplam 7 kayıp bulundu.

    AJANSLAR
    81 ilde aranan 1958 kişi yakalandı

    İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Türkiye genelinde yapılan "Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında, 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emri ile aranan toplam 1958 kişi yakalandı.

    EŞ ZAMANLI UYGULAMA
    EGM'den yapılan açıklamaya göre; polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk bölgelerinde, aranan kişilerin yakalanıp adalete teslim edilmesinin sağlanması amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

    2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 noktada yapılan uygulamada, 8 bin 158 ekip ve 28 bin 148 personel görev aldı.

    Uygulamada; 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 473, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 304, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 72, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 55, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 12 kişi olmak üzere 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emriyle aranan toplam 1958 kişi yakalandı.

    Ayrıca 1'i çocuk olmak üzere toplam 7 kayıp bulundu.

        Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 8 fişek, 1 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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        Türk Telekom
        Haberler Yaşam Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı
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