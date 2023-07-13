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    • Yaşam
    • 13.07.2023 16:11
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    • 13.07.2023 16:11
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    Edirne'de 5'inci kattan düşen avukatın ölümünde 'yanlış tasarlanan pencere' iddiası

    Edirne'de avukat Ünal Eral, ev olarak da kullandığı iş merkezinin 5'inci katındaki ofisinin serinlemek için mutfak penceresini açmak istedi. O esnada dengesini kaybederek beton zemine düşüp, hayatını kaybeden avukat Ünal Eral (55) için adalet sarayı önünde tören düzenlendi. Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Eral'ın ölümünün yanlış tasarlanan pencereden kaynaklandığını iddia ederek, "Bu binanın tasarımını yapan, buna onay veren, denetlemeyen, bu pencereleri kim yapmışsa, kimin kusuru varsa; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    DHA
    5’inci kattan düşen avukatın ölümünde şok iddia!

    Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, önceki gece Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde ev olarak da kullandığı iş merkezinin 5'inci katındaki ofisinin mutfak penceresini açmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Eral, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

    SERİNLEMEK İÇİN PENCEREYİ AÇMAK İSTEDİ
    Serinlemek için pencereyi açmak istediği sırada dengesini kaybettiği olasılığı üzerinde durulan Eral için Edirne Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi. Törene, Eral'ın eşi Serpil Eral, çocukları Işıl Çağla ve Asil Kaan Eral ile Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

    Eral'ın eşi ve çocuklarının gözyaşlarına hakim olamadığı törende, helallik istenip, dua okundu. Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Eral'ın ölümünün yanlış tasarlanan pencereden kaynaklandığını iddia etti.

        İLK BULGULAR O İHTİMALİ DOĞRULUYOR
        Gökhan Karakoç, "Baromuzun 30 yıllık mensubu, eski savcı, iyi bir hukukçu, iyi bir abiyi ebediyete uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Trajik bir ölüm.

        Her ölüm erkendir ama abimizin ölümü daha da erken oldu ve bizi çok üzdü. İlk bulgular maalesef ölümün, yanlış tasarlanan ve planlanan bir pencere sebebiyle meydana geldiğini doğruluyor. O anlamda akıllarda başka bir tereddüt varsa buradan açıkça söylemek isterim ki; maalesef abimizi elim bir kaza sonucu ebediyete uğurladık" dedi.

        'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
        Edirne Barosu olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Karakoç, "Bu binanın tasarımını yapan, buna onay veren, denetlemeyen, bu pencereleri kim yapmışsa, kimin kusuru varsa; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

            Orada görev yapan başka meslektaşlarımız da var. Bir daha kimsenin canı yanmasın, bir daha aynı acılar yaşanmasın diye hukuk önünde hesap vermeleri adına sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

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            Haberler Yaşam Edirne'de 5'inci kattan düşen avukatın ölümünde 'yanlış tasarlanan pencere' iddiası
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