Gaziantep’te kimlik kontrolü yapan bekçileri bıçaklayan saldırgan vurularak öldürüldü

Olay gece saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 100. Yıl Parkı içinde devriye görevi yapan 2 bekçi, şüphelendikleri A.S. isimli kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.
Bekçiler, kimliğini istediği şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan bekçiler, tabanca ile ateş açarak saldırgan A.S.'yi etkisiz hale getirildi. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 bekçi, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne, tabancayla vurularak yaralanan şüpheli A.S. ise özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan saldırgan A.S., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.