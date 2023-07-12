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    • Yaşam
    • 13.07.2023 06:19
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    • 13.07.2023 06:19
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    Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı

    Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde şarampole devrilen tırın şoförü, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı. Şoför, "'Emniyet kemeri hayat kurtarıyor' diyorlar. Bu, gerçekten çok doğru." dedi.

    takvim.com.tr
    Takla atan tırdan sağ çıktı

    Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkan tır takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

    BURNU BİLE KANAMADI
    Karabük'ten yüklediği sac boruları İstanbul'a götüren Cüneyt Savur idaresindeki 06 DDV 228 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçarak takla attı.

    Emniyet kemeri takılı olan sürücünün kazadan burnu bile kanamadan çıkması dikkat çekti.

    EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR
    Emniyet kemerinin hayatını kurtardığını belirten Cüneyt Savur, "Karabük'ten sac boru yüklemiştim. İstanbul Tuzla'ya gidiyordum. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Şarampole yuvarlanıp takla attım. Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı çok şükür bu kazadan yara almadan kurtuldum. Emniyet kemeri hayat kurtarır, diyorlar. Evet doğru" şeklinde konuştu.
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        Türk Telekom
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