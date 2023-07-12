Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR

Emniyet kemerinin hayatını kurtardığını belirten Cüneyt Savur, "Karabük'ten sac boru yüklemiştim. İstanbul Tuzla'ya gidiyordum. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Şarampole yuvarlanıp takla attım. Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı çok şükür bu kazadan yara almadan kurtuldum. Emniyet kemeri hayat kurtarır, diyorlar. Evet doğru" şeklinde konuştu.