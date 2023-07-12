Bursa'da yeğenini çöp evde alıkoyan teyze hakim karşısında! Karar verildi





'DURUŞMA 4 EKİM'E KALDI'

Davanın ardından Bursa Adliye Sarayı önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatı Mine Rana Kahramanoğlu, "Çocuğumuz şu an koruma altında. Duruşma devam etmekte, henüz mütalaa verilmedi. Duruşma 4 Ekim'e kaldı. Eksiklikler var, onlar giderilecek. Biz de her celse çocuğumuzun yanında olacağız. Çocukların ihmale ve istismara uğramaması için Türkiye'nin her yerinde gönüllü avukatlarımız ve üyelerimizle birlikte buradayız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Çocuklar vatandır, vatanımıza sahip çıkalım" dedi.

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