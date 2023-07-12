Bursa'da yeğenini çöp evde alıkoyan teyze hakim karşısında! Karar verildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraya verdi.
Acar, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Acar katılmadı. Mahkeme, kira borcu için Kamuran Pınar Acar'a tebligat gönderdi. Acar, borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı.
Ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildi. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı, polis merkezindeki ifadesinin ardından da serbest bırakıldı.