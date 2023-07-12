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    Maseratili polisin sır sonu: Hüseyin Tayfun Üçgül ölü bulundu!

    Tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan ve ‘Maseratili polis’ olarak tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül, ölü bulundu. Ekipler, olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı.

    Maseratili polisin sır sonu

    İzmir- İstanbul Otoyolu'nda eşine ait 8.5 milyon lira değerindeki Maserati marka otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39), hakkında iddianame hazırlandı.

    Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi. Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis Üçgül'ün görev yeri değiştirildi.

    Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı. Dün Muğla'nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki araçta direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği sanılan kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi. Üçgül'ün nasıl öldüğü yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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    Haberler Yaşam Maseratili polisin sır sonu: Hüseyin Tayfun Üçgül ölü bulundu!
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