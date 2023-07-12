Karadeniz'de korku tüneli! Sürücüler kıl payı ölümden döndü

Ordu Fatsa'da sel sularına kapılan Naciye Yılmaz'ı (64) arama çalışmalarından hala bir sonuç çıkmadı. Bartın'da da meydana gelen sel felaketi sonrası 6 ilden gelen 250 Mehmetçik ellerinde çekçeklerle cadde ve iş yerlerini temizlemek için adeta birbirleriyle yarıştı...

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