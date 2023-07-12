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    Karadeniz'de korku tüneli! Sürücüler kıl payı ölümden döndü

    Karadeniz, sele teslim oldu. Ordu’da son anda tünel yolunun çöktüğünü gören sürücüler, yaklaşık 10 metre oluşan göçüğe düşmekten acil fren yaparak kıl payı ölümden kurtuldu!

    Korku tüneli

    Türkiye'nin birçok bölgesinde, aşırı yağışlar, hayatı kararttı. Karadeniz'de birçok ilde, sel baskınları yaşandı. Akdeniz'e ulaşımı sağlayan Ordu Mesudiye'deki Darıcabaşı Tüneli yolu çökünce sürücüler paniğe kapıldı.

    Bazı araç sürücüleri, yaklaşık 10 metre oluşan göçüğe düşmekten acil fren yaparak kurtulmayı başardı.

    Giresun'un Yağlıdere'de bir su fabrikasının depo bölümünde meydana gelen göçükte kalan 3 kişiden ikisi kurtarıldı. Şinasi Özdemir'i arama ve kurtarma çalışmaları başladı.

    Ordu Fatsa'da sel sularına kapılan Naciye Yılmaz'ı (64) arama çalışmalarından hala bir sonuç çıkmadı. Bartın'da da meydana gelen sel felaketi sonrası 6 ilden gelen 250 Mehmetçik ellerinde çekçeklerle cadde ve iş yerlerini temizlemek için adeta birbirleriyle yarıştı...

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    Haberler Yaşam Karadeniz'de korku tüneli! Sürücüler kıl payı ölümden döndü
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