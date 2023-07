Muğla'da korkunç olay! Patron adam tutup çalışanını dövdürttü: Ardından korkunç görüntüyü 'Dana kesmedik' diye paylaştılar!

Mustafa D., Yusuf Can D. ve Engin K. isimli 3 kişi, 4 Temmuz Salı günü saat 23.00 sıralarında Caner Acet'in (47) çalıştığı iş yerine geldiler. Alkollü oldukları belirtilen 3 şahıs, Caner Acet'e "Çalışacaksan burada adam gibi çalış, ne veriyorlarsa razı ol" dediler ve haraç olarak yaklaşık 2 bin lira istediler. Acet, parasının olmadığını belirtmesi üzerine Mustafa D. ve Yusuf Can D. tarafından darp edilirken, yaşanan olayı Engin K. de telefonu ile kaydetti.