Muğla'da korkunç olay! Patron adam tutup çalışanını dövdürttü: Ardından korkunç görüntüyü 'Dana kesmedik' diye paylaştılar!

Mustafa D., Yusuf Can D. ve Engin K. isimli 3 kişi, 4 Temmuz Salı günü saat 23.00 sıralarında Caner Acet'in (47) çalıştığı iş yerine geldiler. Alkollü oldukları belirtilen 3 şahıs, Caner Acet'e "Çalışacaksan burada adam gibi çalış, ne veriyorlarsa razı ol" dediler ve haraç olarak yaklaşık 2 bin lira istediler. Acet, parasının olmadığını belirtmesi üzerine Mustafa D. ve Yusuf Can D. tarafından darp edilirken, yaşanan olayı Engin K. de telefonu ile kaydetti.
"DANA KESEMEDİK" NOTU
Birkaç kez şahıslardan kurtulmasına rağmen yine yakalanarak darp edilen Caner Acet daha sonra, çalıştığı iş yeri sahibinin tuttuğu özel bir araca bindirildi ve ormanlık alanda bırakıldı. Acet'in dövülme anını şahıslar sosyal medya hesaplarında "Dana kesmedik" notu ile yayınladılar.
Olayın ardından 5 gün hastanede yatan Caner Acet, yüzünde kırıkların yanı sıra kulağında ve gözünde hasar kaldığını belirterek, kendisini darp eden Mustafa D., Yusuf Can D. ile görüntüyü çeken Engin K. ve olayın azmettiricisi olduğunu iddia ettiği çalıştığı iş yerinin sahibi Davut A.'dan şikayetçi oldu.
Olayın ardından 5 gün hastanede yatan Caner Acet, yüzünde kırıkların yanı sıra kulağında ve gözünde hasar kaldığını belirterek, kendisini darp eden Mustafa D., Yusuf Can D. ile görüntüyü çeken Engin K. ve olayın azmettiricisi olduğunu iddia ettiği çalıştığı iş yerinin sahibi Davut A.'dan şikayetçi oldu.
Olayın iş yerinden sigortasının yapılmasını istediği için başladığını ileri süren Acet, "Son olarak 3 Temmuz'da iş yerinde çalışırken sigortam yapılmadığı için, sigorta istedim. Çalıştığım iş yerinin sahibi Davut A. 'çalışacaksan böyle çalış, çalışmayacaksan işine geldiği gibi çalışırsın, ben sana para veriyorum emek veriyorum, sigortayı yapalım' dedi yapmadı tantana ettik.Bir gün sonra bu gençleri çağırmış haberim yok. Ben dışarı çıktım bunlar benimle takışmaya başladı, birisi kolumu tuttu sürükledi ve vurdular. Önce para istediler, 2 bin lira gibi bir para istediler, 'bende para yok' dedim, 'kokoreç ısmarlayayım' dedim, 'yok kabul etmiyoruz para istiyoruz' dediler. Tartışma başladı. Sonra bu duruma geldim" dedi.