Muğla'da korkunç olay! Patron adam tutup çalışanını dövdürttü: Ardından korkunç görüntüyü 'Dana kesmedik' diye paylaştılar!

"DANA KESEMEDİK" NOTU

Birkaç kez şahıslardan kurtulmasına rağmen yine yakalanarak darp edilen Caner Acet daha sonra, çalıştığı iş yeri sahibinin tuttuğu özel bir araca bindirildi ve ormanlık alanda bırakıldı. Acet'in dövülme anını şahıslar sosyal medya hesaplarında "Dana kesmedik" notu ile yayınladılar.

Olayın ardından 5 gün hastanede yatan Caner Acet, yüzünde kırıkların yanı sıra kulağında ve gözünde hasar kaldığını belirterek, kendisini darp eden Mustafa D., Yusuf Can D. ile görüntüyü çeken Engin K. ve olayın azmettiricisi olduğunu iddia ettiği çalıştığı iş yerinin sahibi Davut A.'dan şikayetçi oldu.