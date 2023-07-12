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    • Yaşam
    • 12.07.2023 11:47
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    • 12.07.2023 11:49
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    İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaş İETT şoförlerine isyan etti: Otobüsler yanıyor klima açmıyorlar, açar mısın deyince kavga ediyorlar

    Yaz sıcağında ulaşım araçlarında halkın daha rahat bir şekilde yolculuk yapabilmesi için klima kullanımı hayati önem taşıyor. İstanbul'da günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşınması nedeniyle kentin ulaşım ağında çok önemli yere sahip metrobüslerde çalışmayan ya da yetersiz soğutma yapan klimalar vatandaşların tepkisini çekti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AA
    Halk, İETT şoförlerinin klima açmamasından dertli

    Megakentte yaygın olarak kullanılan ve her gün binlerce yolcu taşıyan toplu taşıma araçları insanlar için işkenceye dönüştü.

    Metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını tercih eden birçok vatandaş son zamanlarda klimaların çalışmadığından şikayet ediyor. Bu durumun kendilerini çok zorladığını belirten vatandaşlar, yaz koşullarında özellikle metrobüslerin havasız ve içerisinde durulamayacak kadar sıcak olması nedeniyle yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyor.

    YOLCULAR TERLERİNİ KIYAFETLERİNE SİLİYOR
    Kliması çalışmayan veya yeterli soğutma yapmayan araçlarda bazı yolcuların ellerindeki yelpaze ve gazetelerle kendilerini serinletmeye çalıştıkları bazılarının ise terlerini peçete ya da kıyafetleriyle sildikleri görülüyor.

        VATANDAŞ İSYANDA
        Birçok kullanıcı, havanın sıcak ve trafiğin yoğun olduğu zamanlarda otobüs şoförlerinin klimayı açmadığını ileri sürdü. Kullanıcılar, tıka basa dolu otobüslerde klimanın açılmadığını ve rica ettiklerinde şoförden olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. İşte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlar;

        "Metrolarda asla klima havalandırma açılmıyor. Mayısa girdik nefes alamıyoruz. İnsanız insan. Bir de üstüne Yenikapı kirazlı - Yenikapı Havalimanı hattı sürekli arıza veriyor gerçekten bazen köyde yaşıyor gibi hissediyoruz. Burası İstanbul biraz özen ya."

        "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Kabataş tramvayında klima çalışmıyor. Vatman durumu bildirince klima arızalı olduğunu söyledi. 'Rahatsız oluyorsanız vagondan çıkabilirsiniz' dedi. Bu ne saçma bir konuşma şekli diye düşündüm. 'Daha ayrıntılı bilgi almak için yanıma gelebilirsiniz' dedi. Bu sene klima arızaları çok oldu."

        "Otobüsler yanıyor klima açmıyorlar. Açar mısın deyince kavga ediyorlar. 1 şoför için 50/60 kişi saunada gidiyoruz. Beyaz Masa'da çözüm yok, hep laf kalabalığı. Çözüm bulun artık. Siz makamlarınızda serin serin otururken biz otobüslere binemiyoruz. Taksi zaten bizi almıyor. Yazık."

            "İETT otobüslerinde klima açınca şoförün maaşından mı kesiyorlar?"

            "İETT şoförlerinin klima açmama konusundaki ısrarı şaka mı? Adama 'klimayı açar mısız?' diyorum 'abla yeni bindin zaten' diyor"

            "SADECE BİR DEFA DEĞİL ÇOĞU ZAMAN..."
            Vatandalardan Necdet Kaynak, bu sorunu gidermeleri için yetkililere çağrıda bulundu.Yıllardır metrobüs kullandığını dile getiren Kaynak, "Son zamanlarda klimaların çalışmaması ve üst geçitlerdeki asansörlerin arızalanması sorunu ne zaman bitecek? Sadece bir defa değil, çoğu zaman kliması çalışmayan metrobüse denk geliyoruz." dedi.

                "BU ŞEKİLDE YOLCULUK YAPMAK ÇOK ZOR"
                İsmail Öger ise araçlardaki klima sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, "Kliması çalışmayan metrobüslere acil müdahale edilmeli. Havalar çok sıcak. Bu şekilde yolculuk yapmak çok zor." diye konuştu.

                Başka bir yolcu da günümüz şartlarında metropol olan İstanbul'da bu tür sorunların yaşanmasının çok üzücü olduğunu kaydetti.

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                Haberler Yaşam İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaş İETT şoförlerine isyan etti: Otobüsler yanıyor klima açmıyorlar, açar mısın deyince kavga ediyorlar
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