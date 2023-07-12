İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaş İETT şoförlerine isyan etti: Otobüsler yanıyor klima açmıyorlar, açar mısın deyince kavga ediyorlar

Megakentte yaygın olarak kullanılan ve her gün binlerce yolcu taşıyan toplu taşıma araçları insanlar için işkenceye dönüştü.
Metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını tercih eden birçok vatandaş son zamanlarda klimaların çalışmadığından şikayet ediyor. Bu durumun kendilerini çok zorladığını belirten vatandaşlar, yaz koşullarında özellikle metrobüslerin havasız ve içerisinde durulamayacak kadar sıcak olması nedeniyle yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyor.
YOLCULAR TERLERİNİ KIYAFETLERİNE SİLİYOR
Kliması çalışmayan veya yeterli soğutma yapmayan araçlarda bazı yolcuların ellerindeki yelpaze ve gazetelerle kendilerini serinletmeye çalıştıkları bazılarının ise terlerini peçete ya da kıyafetleriyle sildikleri görülüyor.