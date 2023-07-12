İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaş İETT şoförlerine isyan etti: Otobüsler yanıyor klima açmıyorlar, açar mısın deyince kavga ediyorlar

VATANDAŞ İSYANDA

Birçok kullanıcı, havanın sıcak ve trafiğin yoğun olduğu zamanlarda otobüs şoförlerinin klimayı açmadığını ileri sürdü. Kullanıcılar, tıka basa dolu otobüslerde klimanın açılmadığını ve rica ettiklerinde şoförden olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. İşte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlar;

"Metrolarda asla klima havalandırma açılmıyor. Mayısa girdik nefes alamıyoruz. İnsanız insan. Bir de üstüne Yenikapı kirazlı - Yenikapı Havalimanı hattı sürekli arıza veriyor gerçekten bazen köyde yaşıyor gibi hissediyoruz. Burası İstanbul biraz özen ya."