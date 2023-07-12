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    • Yaşam
    • 12.07.2023 17:00
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    • 12.07.2023 17:00
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    Dosta güven düşmana korku! MSB'den F-4 savaş uçağı ile gövde gösterisi: Bir testi daha başarıyla tamamladı!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığındaki hook bariyer testinin F-4E/2020 savaş uçağı ile emniyetli şekilde tamamlandığını bildirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MSB’den F-4 savaş uçağı ile gövde gösterisi!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığındaki hook bariyer testinin F-4E/2020 savaş uçağı ile emniyetli şekilde tamamlandığını bildirdi.

    MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığındaki hook bariyer testi, F-4E/2020 uçağı ile emniyetli şekilde, başarıyla gerçekleştirildi. Hook bariyerleri, muharip uçaklarımızın kendi imkanlarıyla durmasının mümkün olmadığı arızalarda, uçak kuyruk kısmında bulunan kancanın (hook) pist üzerine serili halata takılarak uçağın durdurulmasını sağlayan ve genel olarak pistlerin her iki yönünde konuşlandırılan sistemlerdir." ifadeleri kullanıldı.

    Paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4E/2020 savaş uçağının testi başarıyla tamamladığı anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

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    Haberler Yaşam Dosta güven düşmana korku! MSB'den F-4 savaş uçağı ile gövde gösterisi: Bir testi daha başarıyla tamamladı!
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