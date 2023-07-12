Bolu Valiliği duyurdu! O tarihe kadar ormanlara girişler yasaklandı!

Belirtilen yerler ve koşullar dışındaki ormanlık alanlarda piknik, çoban ve avcı ateşleri ile benzeri her türlü ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü kullanarak ateşli veya ateşsiz piknik yapılmasının yasak olduğu anlatılan açıklamada, orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacağı vurgulandı.