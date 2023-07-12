Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.07.2023 16:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2023 16:25
    ABONE OL

    İstanbul’da evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü! Bahçede polisi bekledi

    İstanbul'da dün akşam saatlerinde evlat vahşeti yaşandı. 20 yaşındaki Emre Aktaş, 40 yaşındaki annesi Fatma Aktaş ve 57 yaşındaki babası Rahmi Aktaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından evlerinin bahçesinde polisi beklemeye başladı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli Emre Aktaş'ın sorgusunun devam ettiği öğrenildi. İşte kan donduran vahşetin detayları...

    takvim.com.tr
    Evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü!

    İstanbul'da yaşanan olay, dün akşam saat 22.30 sularında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

    ANNE BABASINI BIÇAKLAYIP POLİSİ BEKLEDİ
    Yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı öğrenilen Emre Aktaş, 40 yaşındaki annesi Fatma Aktaş ve 57 yaşındaki babası Rahmi Aktaş'ı bıçakla yaraladı. Daha sonra birinci kattaki evlerinin penceresinden apartmanın arka bahçesine atlayan Aktaş polisi beklemeye başladı.

    BEKLEDİĞİ BAHÇEDE GÖZALTINA ALINDI
    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi..Aktaş çifti, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, Emre Aktaş'ı beklediği bahçede gözaltına aldı.

        YARALANAN ANNE-BABA KURTARILAMADI
        Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş kurtarılamadı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli Emre Aktaş'ın götürüldüğü polis merkezinde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

        İYİ BİR AİLE BABASI, EŞİ DE ÇOK İYİ BİR HANIMEFENDİYDİ"
        Olaydan önce Rahmi Aktaş ile kahvehanede oturduğunu söyleyen Erdem Açıksöz, "Saat 22.00 gibi evlerine gitti. Bir komşusu gelip bize 'Rahmi Aktaş'ın oğlu babasını bıçakladı' dedi. Biz şok olduk. Kahvemizi kapattık, olay yerine gittik. Ailesiyle arasında en ufak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aralarında sorun yoktu. İyi bir aile babası, eşi de çok iyi bir hanımefendiydi. Genç, otelde çalışıyordu. Ama bir, iki aydır çalışmadığını duyduk" dedi.

        Olayın yaşandığı apartman sakinlerinden Ekrem Karaca ise, "Annesine düşkünlüğü vardı. Bizde şok halindeyiz. Böyle bir çocuk değildi, mahallede kavga ettiği yoktu" şeklinde ifade etti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Yaşam İstanbul’da evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü! Bahçede polisi bekledi
            loading
            SON DAKİKA