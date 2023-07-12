İstanbul’da evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü! Bahçede polisi bekledi

İYİ BİR AİLE BABASI, EŞİ DE ÇOK İYİ BİR HANIMEFENDİYDİ"

Olaydan önce Rahmi Aktaş ile kahvehanede oturduğunu söyleyen Erdem Açıksöz, "Saat 22.00 gibi evlerine gitti. Bir komşusu gelip bize 'Rahmi Aktaş'ın oğlu babasını bıçakladı' dedi. Biz şok olduk. Kahvemizi kapattık, olay yerine gittik. Ailesiyle arasında en ufak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aralarında sorun yoktu. İyi bir aile babası, eşi de çok iyi bir hanımefendiydi. Genç, otelde çalışıyordu. Ama bir, iki aydır çalışmadığını duyduk" dedi.