İstanbul’da evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü! Bahçede polisi bekledi

İstanbul'da yaşanan olay, dün akşam saat 22.30 sularında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi.
ANNE BABASINI BIÇAKLAYIP POLİSİ BEKLEDİ
Yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı öğrenilen Emre Aktaş, 40 yaşındaki annesi Fatma Aktaş ve 57 yaşındaki babası Rahmi Aktaş'ı bıçakla yaraladı. Daha sonra birinci kattaki evlerinin penceresinden apartmanın arka bahçesine atlayan Aktaş polisi beklemeye başladı.
BEKLEDİĞİ BAHÇEDE GÖZALTINA ALINDI
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi..Aktaş çifti, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, Emre Aktaş'ı beklediği bahçede gözaltına aldı.