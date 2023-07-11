Maltepe'de korku dolu anlar! Kontağı çevirdi, aracı alev aldı

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine adese sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Alevlerin aracı sardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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