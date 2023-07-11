Iğdır'da akıllara durgunluk veren olay! 2 aylık bebeğin bacağından...

Iğdır'da yaşayan G. çifti, 2 ay önce oğulları A.'yı kucakladı. Ancak A., doğduğu günden beri hep ağladı. Aile her defasında soluğu hastanede aldı ama bir çare bulunamadı. Bebeğin bacağının arkasındaki kızarıklığı fark eden anne, önce böcek ısırığı sandı. Ancak dikkatli bakınca iğne ucu olduğunu saptadı.
Bebeğin yaklaşık 4 santimlik iğne parçasıyla yaşadığı anlaşıldı. Enjeksiyon iğnesi bebeğin bacağından çıkarıldı. Baba Ümit G. şu açıklamayı yaptı: "Ya hastanede ya da sağlık ocağında iğne yaparken kırılmış ve oğlumun bacağının içinde kalmış. Doktorlar bu iğnenin çocuklara uygun olmadığını söylediler. Çocuğumuzun filmlerini çektirdik, detaylı kontrol için Erzurum'a götüreceğiz. İhmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
FURKAN NEHRİ-HALİT ÖZTÜRK
HAYATI ZEHİR OLDU
Gurbetçi Cihan Mercankaya, geçen Nisan ayında ailesiyle birlikte Aydın Didim'deki yazlığına gitmek için Türkiye'ye geldi. Bu sırada İzmir'de mola verdi. Bir restoranda yemek yedi. Ancak yemekten sonra kızı Ece Melisa (5), zehirlenip can verdi. 455 gün geçti ama ölüm nedeni belirlenemedi. Kanser hastası olan anne Hasret Mercankaya, isyan etti: Artık acıya dayanamıyorum. Kalp yetmezliği başladı. Ne olur kızımın ölüm nedeni bulunsun.
PSİKOLOJİK SAVAŞ
İstanbul'da Fikret A. (50), işinde adaptasyon sorunu yaşadı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki psikolog H.G.'den randevu aldı. Psikolojisinin bozulduğunu, çalışamayacağını anlattı.
H.G., "Rapor veremem" deyince tartışma çıktı. İddiaya göre H.G., odayı terk etti ve hastaları yan odada kabul etmeye başladı. Çaresiz adamsa soluğu savcılıkta aldı. "Psikolog psikolojimi bozdu" deyip dava açtı.
SEDA NUR GÜNAYDIN