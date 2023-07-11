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    Iğdır'da akıllara durgunluk veren olay! 2 aylık bebeğin bacağından...

    Iğdır’da 2 ay önce doğan Adem bebek sürekli ağladı. Bacağında iğne kaldığı anlaşıldı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Bebeğ’iğne’ ağlattılar

    Iğdır'da yaşayan G. çifti, 2 ay önce oğulları A.'yı kucakladı. Ancak A., doğduğu günden beri hep ağladı. Aile her defasında soluğu hastanede aldı ama bir çare bulunamadı. Bebeğin bacağının arkasındaki kızarıklığı fark eden anne, önce böcek ısırığı sandı. Ancak dikkatli bakınca iğne ucu olduğunu saptadı.

    Bebeğin yaklaşık 4 santimlik iğne parçasıyla yaşadığı anlaşıldı. Enjeksiyon iğnesi bebeğin bacağından çıkarıldı. Baba Ümit G. şu açıklamayı yaptı: "Ya hastanede ya da sağlık ocağında iğne yaparken kırılmış ve oğlumun bacağının içinde kalmış. Doktorlar bu iğnenin çocuklara uygun olmadığını söylediler. Çocuğumuzun filmlerini çektirdik, detaylı kontrol için Erzurum'a götüreceğiz. İhmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
    FURKAN NEHRİ-HALİT ÖZTÜRK

    HAYATI ZEHİR OLDU
    Gurbetçi Cihan Mercankaya, geçen Nisan ayında ailesiyle birlikte Aydın Didim'deki yazlığına gitmek için Türkiye'ye geldi. Bu sırada İzmir'de mola verdi. Bir restoranda yemek yedi. Ancak yemekten sonra kızı Ece Melisa (5), zehirlenip can verdi. 455 gün geçti ama ölüm nedeni belirlenemedi. Kanser hastası olan anne Hasret Mercankaya, isyan etti: Artık acıya dayanamıyorum. Kalp yetmezliği başladı. Ne olur kızımın ölüm nedeni bulunsun.

    PSİKOLOJİK SAVAŞ
    İstanbul'da Fikret A. (50), işinde adaptasyon sorunu yaşadı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki psikolog H.G.'den randevu aldı. Psikolojisinin bozulduğunu, çalışamayacağını anlattı.

    H.G., "Rapor veremem" deyince tartışma çıktı. İddiaya göre H.G., odayı terk etti ve hastaları yan odada kabul etmeye başladı. Çaresiz adamsa soluğu savcılıkta aldı. "Psikolog psikolojimi bozdu" deyip dava açtı.
    SEDA NUR GÜNAYDIN



        MAAŞLIK ÖDÜL
        Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Ece Turgut, motosikletiyle arkadaşına gitti. Ancak evden çıktığında motosikletin yerinde olmadığını görünce şok geçirdi. Polise haber verdi. Turgut, "Motosikletim özgürlüğümün aracıydı, bulunmasını istiyorum. Bulan kişiye 1 asgari ücret maaş hediye edeceğim. 11 bin 500 lira ödül vereceğim" dedi.

        ÖLÜMÜNE SEVDA
        Aydın Kuşadası'nda iddiaya göre Esra A. otomobiliyle seyir halindeyken, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa Teksögüt tarafından aracıyla sıkıştırıldı. İkili arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Esra A., yanındaki tabancayı çıkardı. Teksögüt'ü kurşunladı. Boynuna ve göğsüne üç kurşun isabet eden Teksögüt, yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



        'GÖNEN' VAR MI!
        Dünya Bankası'ndan emekli ünlü ekonomist Korhan Berzeg (83), memleketi Balıkesir Gönen'de 25 gün önce köpeği ile yürüyüşe çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Ekipler, tam 150 kilometrekarelik alanda dere yatakları ile su kuyularını taradı. Metruk ve şüpheli binalar da savcılık kararı ile arandı. Tüm bu çalışmalara rağmen Berzeg'e ait bir iz bulunamadı.



            'KANİ'OĞLU!
            Konya Seydişehir'de 5'inci kattan atlayan ve ağır yaralanan E.G.T.'yi patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun intihara sürüklediği ortaya çıktı. Olay, 29 Haziran günü yaşandı. 19 yaşındaki E.G.T., kendisini 4 katlı bir apartmanın teras katından aşağıya bıraktı. Sağlık ekiplerince önce ilçe hastanesine ardından da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

            Yoğun bakımda tedavi altına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, genç kızın ailesinin ifadesini aldı. E.'nin babası olay tarihinden önce kızının bir inşaat firmasında sekreter olarak çalıştığını, inşaat firması sahibi İbrahim Gökay Ganioğlu'nun kızına cinsel saldırıda bulunduğunu, kızının da bu nedenle canına kıymak istediğini anlattı. Polis, ifadeler üzerine iş insanını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ganioğlu, tutuklandı.



            240 MİLYON DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 240 milyon 749 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler bir milyon 969 bin 879'ar, 4 bilenler 2 bin 91'er, 3 bilenler 202'şer, 2 bilenler 20'şer lira alacak.



            277 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 BİLEN çıkmayınca 277 bin lira devretti. 9 bilenler 6 bin 411'er, 8 bilenler 495'er, 7 bilenler 90'ar, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.

            BAŞKAN ÖZEN'E KURŞUN
            Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Teleferik Yönetim Kurulu üyesi Burhan Ö. ile toplantı halindeyken E.Ö. tarafından ayağından kurşunlandı. Zanlının daha önce Burhan Ö'den haraç istediği ve mahkemelik oldukları açıklandı.

            AH ZEYNEBİM!
            Kocaeli'de Zeynep Ulusoy, 21 yaşındaydı. Geçen sene lenfomaya yakalandı. Her türlü tedavi uygulandı. Ama Zeynep kurtarılamadı...

            OTİZM TERS 'YÜZ'!
            Trabzon'da otistik ve hiperaktif olan Yiğit Yeşilyurt (17), 5 yıl önce yüzmeye başladı. Önce aşırı hareketliliği azaldı. Sonra topluma daha fazla karıştı. Üstüne bir de bütün madalyaları topladı. Hedefinin, milli takım olduğunu açıkladı.

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            Türk Telekom
            Haberler Yaşam Iğdır'da akıllara durgunluk veren olay! 2 aylık bebeğin bacağından...
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