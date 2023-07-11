Iğdır'da akıllara durgunluk veren olay! 2 aylık bebeğin bacağından...

Iğdır'da yaşayan G. çifti, 2 ay önce oğulları A.'yı kucakladı. Ancak A., doğduğu günden beri hep ağladı. Aile her defasında soluğu hastanede aldı ama bir çare bulunamadı. Bebeğin bacağının arkasındaki kızarıklığı fark eden anne, önce böcek ısırığı sandı. Ancak dikkatli bakınca iğne ucu olduğunu saptadı.

Bebeğin yaklaşık 4 santimlik iğne parçasıyla yaşadığı anlaşıldı. Enjeksiyon iğnesi bebeğin bacağından çıkarıldı. Baba Ümit G. şu açıklamayı yaptı: "Ya hastanede ya da sağlık ocağında iğne yaparken kırılmış ve oğlumun bacağının içinde kalmış. Doktorlar bu iğnenin çocuklara uygun olmadığını söylediler. Çocuğumuzun filmlerini çektirdik, detaylı kontrol için Erzurum'a götüreceğiz. İhmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

FURKAN NEHRİ-HALİT ÖZTÜRK