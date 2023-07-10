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    • Yaşam
    • 11.07.2023 06:27
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    • 11.07.2023 06:27
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    Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

    Büyükçekmece'de sahil kenarında gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir cinayet gerçekleşti. Saldırıda başından vurulan bir kişi hayatını kaybederken, ölen şahsın arkadaşı da kurşunların hedefi oldu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    Gece yarısı kanlı saldırı: 1 ölü

    Büyükçekmece'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler 2 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    YERE YIĞILDI
    Büyükçekmece, Pınartepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi yada kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki M.M. (19) ile ismi öğrenilemeyen bir kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M. M.(19) ile ismi yanındaki arkadaşı kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

    KURTARILAMADI
    Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede M. M.'nin (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından en yakın hastaneye kaldırdı.

    Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Hayatını kaybeden M.M.'nin çok sayıda yakını olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
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