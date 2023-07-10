Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Büyükçekmece'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler 2 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YERE YIĞILDI

Büyükçekmece, Pınartepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi yada kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki M.M. (19) ile ismi öğrenilemeyen bir kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M. M.(19) ile ismi yanındaki arkadaşı kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.