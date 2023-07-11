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    Karadeniz sel sularına teslim oldu! Dereler taştı, yollar göle döndü

    Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bartın sağanak yağışın ardından sel sularına teslim oldu. Batı Karadeniz’de adeta hayat durma noktasına geldi.

    ’Bahtı Kara’deniz

    Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası sel yaşandı. Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı. Bartın'da ise suların çekilmesiyle birlikte kentte temizlik çalışması başladı.

    Kastamonu Valisi Avni Çakır "Cide'de 100 binanın selden etkilendiğini, can kaybının olmadığını" açıkladı. Düzce'de Melen çayı taştı, sanayi sitesi sular altında kaldı. Esnaf, çamur ve balçıkları temizlemek için büyük çaba harcadı.

    Bolu Dağı Tüneli çıkışında şiddetli yağmurun ardından meydana gelen heyelan sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü kapandı. Heyelanın ardından otoyolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Kızılay destek sağladı.



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    Küresel ısınma, dengeleri sarstı. Dünya 120 bin yılın en sıcak günlerini yaşamaya başladı. Sıcaklık rekorunun son haftada üst üste 3 kez kırıldığı açıklandı. El Nino olayının da etkisiyle 2023'ün en sıcak yıl olduğu hatırlatıldı.

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