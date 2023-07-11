Karadeniz sel sularına teslim oldu! Dereler taştı, yollar göle döndü

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası sel yaşandı. Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı. Bartın'da ise suların çekilmesiyle birlikte kentte temizlik çalışması başladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır "Cide'de 100 binanın selden etkilendiğini, can kaybının olmadığını" açıkladı. Düzce'de Melen çayı taştı, sanayi sitesi sular altında kaldı. Esnaf, çamur ve balçıkları temizlemek için büyük çaba harcadı.