Bağcılar'da kamera görüntüleri hayrete düşürdü: İpe asılmış kadın iç çamaşırlarını çaldı

Komşusunun kendisini uyardığını ifade eden Dönmez, "Sabah saat 6 buçukta komşum beni aradı, binanın yan tarafından bir ses geldiğini söyledi. Bir bakar mısın diye sordu. Ben aşağı indiğimde ilk etapta bir şey göremedim. Çamaşırlara, motosikletlere baktım herhangi bir şey fark etmedim. Daha sonra olayı anlamak için kameralara baktık. Bir şahsın girdiğini, kurutma amaçlı asılan çamaşırların içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yöneldiğini gördük. Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum. Bu kişinin tespit edilip yakalanmasını istiyorum.