Bağcılar'da kamera görüntüleri hayrete düşürdü: İpe asılmış kadın iç çamaşırlarını çaldı

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bir apartmanda bahçeye kuruması için asılan çamaşırların olduğu yere sabah saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi geldi.
İpe asılmış olan onlarca çamaşır içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yönelen kişi, 3 parça kadın iç çamaşırını eline aldı. Asılan çamaşırları bir kez daha baştan sona kontrol eden şüpheli, yanına aldığı çamaşırları elindeki poşete koyup olay yerinden uzaklaştı.
"SADECE KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARINA YÖNELDİ"
Sabah saatlerinde bahçeden gelen seslerden şüphelenen bina sakinleri bahçeyi kontrol etti. Daha sonra da güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine olay ortaya çıktı. Binada oturan Bilal Dönmez yaşadığı olayı anlattı.