Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle araçta bulunan Ayhan Mert Köse ile Mert Özcan, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, 35 yaşındaki Bayram Aras hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.