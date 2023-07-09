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    • Yaşam
    • 09.07.2023 14:50
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    • 09.07.2023 14:50
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    Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

    Mersin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, sulam kanalına düştü. Araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken; 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    AJANSLAR
    Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

    Mersin'de, 3 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    SULAMA KANALINA DÜŞTÜ
    Sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi Serbest Bölge arkasında; içerisinde 3 kişinin bulunduğu 01 ACC 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Serbest Bölge arkasındaki sulama kanalına düştü. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
    Olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle araçta bulunan Ayhan Mert Köse ile Mert Özcan, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, 35 yaşındaki Bayram Aras hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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    Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
    Haberler Yaşam Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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