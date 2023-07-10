Karadeniz sel sularına teslim oldu: AFAD'dan 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Yurdun büyük bir bölümünü esir alan şiddetli yağışlar, özellikle Karadeniz'de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Zonguldak, Ordu, Bartın'da adeta her yer göle çevrildi. Samsun Çarşamba'da zihinsel ve fiziksel engelli Türkan Yılmaz, sel sularına kapılarak can verdi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Karadeniz'de 130 kilogram yağış alındı. Bine yakın heyelan ve toprak kayması var" dedi. Meteoroloji ise aralarında İstanbul, Amasya ve Düzce'nin de olduğu 30 kent için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi.
GÖRECEK 'GÜN' VAR
Konya'da çiftçilik yapan Yusuf Gün (37), üşüttüğünü düşünerek 15 gündür süren sırt ve göğüs ağrılarını ciddiye almadı. Tarlada çalışırken kendinden geçen ve son anda babasını arayıp yardım isteyen Gün, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Anjiyo sırasında 3 kez kalbi duran ve doktorların yoğun uğraşı sonucu hayata tutunan Gün, "Bir mucize sonucu hayata yeniden döndüm. İkinci baharımı yaşıyorum" ifadesini kullandı.
SESİMİZİ DUYUN
Mersin'de sağlıkçı Okan Zilan, hastaların hayata döndürülmesine destek verdi. En son yüzyılın depreminde de enkaz altında kalanlara "Sesimizi duyan var mı" diye seslendi. 3 aylık kızı E.B.'ye SMA teşhisi konulmasıyla büyük şok geçirdi. Acılı baba, "6 aylık olmadan tedavi edilmesi gerekiyor. Sesimizi duyun" diyerek yardım istedi. Çalışma arkadaşları da büyük destek verdi.
TOLGA YANIK