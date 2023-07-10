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    Karadeniz sel sularına teslim oldu: AFAD'dan 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

    Karadeniz’de sel felaketi yaşandı. Bölgede bin civarında heyelan meydana geldi. 30 il için sarı ve turuncu alarm verildi. İşte sizler için derlediğimiz 10 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’Sel’aket

    Yurdun büyük bir bölümünü esir alan şiddetli yağışlar, özellikle Karadeniz'de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Zonguldak, Ordu, Bartın'da adeta her yer göle çevrildi. Samsun Çarşamba'da zihinsel ve fiziksel engelli Türkan Yılmaz, sel sularına kapılarak can verdi.

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Karadeniz'de 130 kilogram yağış alındı. Bine yakın heyelan ve toprak kayması var" dedi. Meteoroloji ise aralarında İstanbul, Amasya ve Düzce'nin de olduğu 30 kent için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi.



    GÖRECEK 'GÜN' VAR
    Konya'da çiftçilik yapan Yusuf Gün (37), üşüttüğünü düşünerek 15 gündür süren sırt ve göğüs ağrılarını ciddiye almadı. Tarlada çalışırken kendinden geçen ve son anda babasını arayıp yardım isteyen Gün, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Anjiyo sırasında 3 kez kalbi duran ve doktorların yoğun uğraşı sonucu hayata tutunan Gün, "Bir mucize sonucu hayata yeniden döndüm. İkinci baharımı yaşıyorum" ifadesini kullandı.



    SESİMİZİ DUYUN
    Mersin'de sağlıkçı Okan Zilan, hastaların hayata döndürülmesine destek verdi. En son yüzyılın depreminde de enkaz altında kalanlara "Sesimizi duyan var mı" diye seslendi. 3 aylık kızı E.B.'ye SMA teşhisi konulmasıyla büyük şok geçirdi. Acılı baba, "6 aylık olmadan tedavi edilmesi gerekiyor. Sesimizi duyun" diyerek yardım istedi. Çalışma arkadaşları da büyük destek verdi.
    TOLGA YANIK

        PİTBULL İNFAZI
        Sakarya'da bir eğlence merkezinin önündeki direğe bağlı olan Pitbull cinsi köpek, başka bir eğlence mekanının sahibi olan Mustafa Orhan'a saldırdı. Karın bölgesinden ısırılan Orhan, tabancayla, direğe bağlı olan köpeğe ateş açtı. 14 merminin isabet ettiği köpek ölürken Orhan tutuklandı. Köpeğin sahibi İdris Küçük de cezaevine yollandı.



        'YILDIRIM' HABER!
        AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a rutin sağlık kontrolleri sonrası anjiyo yapıldı. Evine yollandı. Ancak Yıldırım'ın "Kalp krizi geçirdiği" şeklinde gerçek olmayan haberler ortaya atıldı. Bunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yalanladı. "Kendisinin rutin sağlık kontrolleri tamamlanmıştır. Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.



        ADLİ VAKA!
        İzmir'de bir AVM yakınında yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'la tartışan otomobildeki inşaat işçisi Eminağa Türkmen (54), sert kayaya çarptı. Yılmaz'a "Niye yolda yürüyorsun? Kaldırıma çıksana. Senin iyiliğin için söylüyorum. Böyle yürürsen çarparlar" ifadesini kullandı. Ardından "Sizi vurmak lazım. Hayvan oğlu havyan" diyerek tehdit ve hakarette bulunarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Savcı Yılmaz, şikayetçi olunca Türkmen hakkında 'tehdit ve hakaret' suçlarından toplam 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



            DEAŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ
            ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusunda düzenlediği hava saldırısında DEAŞ lideri Usame el-Muhacir'i öldürdüklerini açıkladı. Öldürülen DEAŞ lideri hakkında fazla detay verilmezken herhangi bir sivile zarar verilmediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "DEAŞ yalnızca bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit unsuru. CENTCOM, Suriye ve Irak'ta operasyonlarına DEAŞ'ı yenene kadar devam edecek" denildi.


            62 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 62 milyon 780 bin lira devretti. 5 bilenler 42 bin 433'er, 4 bilenler bin 105'er, 3 bilenler 55'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.



            BİR KİŞİYE 1.8 MİLYON
            5+1 BİLEN bir kişi, bir milyon 890 bin lira kazandı. 5 bilenler 10 bin 12'şer, 4+1 bilenler 883'er, 4 bilenler 86'şar, 3+1 bilenler 48'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

                YOK BÖYLE DRAM
                İzmir Konak'ta bir süredir komşularından haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi. Apartmanın 4. katındaki eve çilingir yardımıyla giren polisler, Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i (52) yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

                Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalçın Suat Gürzeren'in Kurban Bayramı'nda evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, yatalak ve bakıma muhtaç olan annesi Suzan Gürzeren'in de açlıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan anne ve oğulun komşularıyla ve akrabalarıyla çok sık görüşmediği öğrenildi.

                ERKEK AVUKATA TACİZ
                Ankara Çankaya'da erkek avukat B.A. (26) bir markete gitti. Leyla B. (59) adlı kadın, bir süre izledikten sonra avukatı kalçasına dokunarak taciz etti. B.A., tepki gösterdi. Şikayetçi oldu. Leyla B. hakkındaki suçlamaları reddetti. Başsavcılık, B. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.
                DİLHAN DUMANOĞLU

                S'EV'GİLİYE BAK!
                İstanbul'da 8 yıllık sevgililer Seval F. ile Uğur D. sık sık tartışma yaşadı. 20 Eylül'de F.'nin evine giden D., kişisel eşyalarını polis nezaretinde aldı. Seval F, karakola giderek kapısına dayanarak eşyaların rızası olmadan alındığını söyledi. Uğur D., hakkında 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan iddianame düzenlendi. 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.
                Atakan IRMAK

                YILDIRIM KABUSU
                Ardahan Hanak'ta O.K. (15), Börk köyündeki ailesinin yanına gitti. Hayvanları otlatırken yıldırım düştü. Ağır yaralanan K., kurtarılamadı.

                ÇİFTE MÜCADELE
                A. ile ikizi N.Ö., SMA'ya yakalandı. Dünyada ilk vakaydı. Şifa, Dubai'deki 3.5 milyon dolarlık tedavide saklıydı. Aile, yardım çağrısı yaptı.

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                Haberler Yaşam Karadeniz sel sularına teslim oldu: AFAD'dan 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
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