Karadeniz sel sularına teslim oldu: AFAD'dan 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

YOK BÖYLE DRAM

İzmir Konak'ta bir süredir komşularından haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi. Apartmanın 4. katındaki eve çilingir yardımıyla giren polisler, Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i (52) yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalçın Suat Gürzeren'in Kurban Bayramı'nda evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, yatalak ve bakıma muhtaç olan annesi Suzan Gürzeren'in de açlıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan anne ve oğulun komşularıyla ve akrabalarıyla çok sık görüşmediği öğrenildi.



ERKEK AVUKATA TACİZ

Ankara Çankaya'da erkek avukat B.A. (26) bir markete gitti. Leyla B. (59) adlı kadın, bir süre izledikten sonra avukatı kalçasına dokunarak taciz etti. B.A., tepki gösterdi. Şikayetçi oldu. Leyla B. hakkındaki suçlamaları reddetti. Başsavcılık, B. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

DİLHAN DUMANOĞLU



S'EV'GİLİYE BAK!

İstanbul'da 8 yıllık sevgililer Seval F. ile Uğur D. sık sık tartışma yaşadı. 20 Eylül'de F.'nin evine giden D., kişisel eşyalarını polis nezaretinde aldı. Seval F, karakola giderek kapısına dayanarak eşyaların rızası olmadan alındığını söyledi. Uğur D., hakkında 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan iddianame düzenlendi. 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Atakan IRMAK



YILDIRIM KABUSU

Ardahan Hanak'ta O.K. (15), Börk köyündeki ailesinin yanına gitti. Hayvanları otlatırken yıldırım düştü. Ağır yaralanan K., kurtarılamadı.

ÇİFTE MÜCADELE

A. ile ikizi N.Ö., SMA'ya yakalandı. Dünyada ilk vakaydı. Şifa, Dubai'deki 3.5 milyon dolarlık tedavide saklıydı. Aile, yardım çağrısı yaptı.