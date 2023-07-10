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    • Yaşam
    • 10.07.2023 10:25
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    • 10.07.2023 10:25
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    Haliç Metro Köprüsü altında korku dolu anlar: Trafo patlayınca yangın çıktı

    İstanbul Beyoğlu’nda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.Haliç Metro Köprüsü’nün altındaki elektrik trafosunda meydana patlamaların ardından yangın çıktı. Kısa sürede etkisini arttıran yangının ardından dumanlar adeta gökyüzünü kaplarken itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Haliç Metro Köprüsü’nün altında yangın paniği

    Beyoğlu'nda bulunan Haliç Metro Köprüsü'nün altındaki elektrik trafosunda dün akşam saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı.

    DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
    Elektrik trafosunda yaşanan patlamaların ardından şiddetlenen yangının ardından dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Çevrede bulunan vatandaşlar patlamalardan tedirgin olurken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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