MGM'den 15 il için "turuncu" 15 il için de "sarı" kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek...

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Yağışların, Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklığının da iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
13 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için çok şiddetli yağışların devam edeceği belirtildi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu