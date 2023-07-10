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    • Yaşam
    • 10.07.2023 10:08
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    • 10.07.2023 10:39
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    MGM'den 15 il için "turuncu" 15 il için de "sarı" kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek...

    Türkiye'nin birçok bölgesi günlerdir yağışlı havanın etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kod"lu uyarı yapıldı. Peki 15 il için de "sarı" kod"lu uyarı yapılan iller hangileri? Selin etkisini gösterdiği Karadeniz'de hava durumu nasıl olacak? İşte bölge bölge önümüzdeki hafta beklenen hava durumu...

    Karadeniz’e turuncu kodlu uyarı!

    Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    Yağışların, Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Hava sıcaklığının da iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    13 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için çok şiddetli yağışların devam edeceği belirtildi.

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE 18°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 19°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 18°C, 29°C
    Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TEKİRDAĞ 19°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 12°C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ 18°C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 22°C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA 20°C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii ile Adana, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinin yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        ADANA 24°C, 34°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA 26°C, 38°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA 15°C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        MERSİN 26°C, 34°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Eskişehir hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri ve Niğde ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 17°C, 22°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR 14°C, 23°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KAYSERİ 15°C, 20°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA 17°C, 24°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 14°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU 15°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP 22°C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 18°C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                RİZE 21°C, 27°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SAMSUN 20°C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TOKAT 17°C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TRABZON 21°C, 27°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

                AĞRI 13°C, 26°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ERZURUM 10°C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MALATYA 16°C, 29°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                VAN 17°C, 27°C
                Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, Batman çevrelerinin bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 21°C, 35°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP 22°C, 34°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MARDİN 21°C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA 25°C, 35°C
                Parçalı ve az bulutlu

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                Haberler Yaşam MGM'den 15 il için "turuncu" 15 il için de "sarı" kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek...
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