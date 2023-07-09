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    Turizme bayram dopingi! Oteller yarı yarıya boşaldı...

    Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte 10 milyonun üzerinde vatandaş yollara döküldü. 2 milyon kişi tatil beldelerini doldurdu. Turizmciler bayram yaptı, tatil sonrası ise oteller yarı yarıya boş kaldı...

    Turizme bayram dopingi

    Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve yüksek sezona da denk gelmesi turizmcilerin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 10 milyon vatandaş yollara çıkarken 2 milyondan fazla kişi de tatil bölgelerini seçti. Ege ve Akdeniz kıyılarında otellerde doluluklar yüzde 100'e ulaşırken esnaf da cirolarını artırdı.

    Ege'de Bodrum, Marmaris , Çeşme gibi bölgeler Akdenizde ise Antalya tatil yoğunluğundan nasibini aldı. Çeşmeli turizmciler, 9 günlük bayram tatilinde tatilcilerin Çeşme'ye akın etmesiyle birlikte turizmcilerin yüzünün güldüğünü ve bayram tatilinin doping etkisi sağladığını söyledi.

    Bayram tatilinin ardından Çeşme'deki dolulukların yüzde 55-60'lara düştüğünü belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Biner Tuğgan, "Bayramla birlikte yüksek sezon da başlamış oldu.

        'Turizmcilerin yüzü güldü' diyebiliriz. Bayram tatili doping etkisi sağladı. Çünkü geciken bir sezon söz konusuydu. 9 günlük bayram tatilinin ardından tahmin ettiğimiz gibi bir sakinlik var" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Turizme bayram dopingi! Oteller yarı yarıya boşaldı...
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