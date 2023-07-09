Turizme bayram dopingi! Oteller yarı yarıya boşaldı...

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve yüksek sezona da denk gelmesi turizmcilerin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 10 milyon vatandaş yollara çıkarken 2 milyondan fazla kişi de tatil bölgelerini seçti. Ege ve Akdeniz kıyılarında otellerde doluluklar yüzde 100'e ulaşırken esnaf da cirolarını artırdı.