Ofs'tayt'! Milli sporcunun taytını eleştiren antrenöre 2 yıl hapis cezası istendi

Antalya Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim gören B.H, staj gördüğü sanayi sitesinde görünmez bir kaza yaşadı. Otomobilin şamandırasını değiştirirken yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı. Ancak o haline aldırmadı. Saçının sağlam kalan bölümlerini kanser hastalarına peruk yapılması için Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladı.
Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan vücut geliştirme branşında Milli sporcu E.B.A., sosyal medya hesabı üzerinden spor yaptığı bir videosunu paylaştı. Bu paylaşıma meslektaşı, Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Teknik Kurulu üyesi, aynı zamanda Milli takımlarda antrenörlük görevi yürüten E.K, "Açık renk tayt giyip öne doğru... yapmak nedir? Ananız babanız aileniz yok mu? Hiç mi iffet duygunuz yok be arkadaş? Bu şimdi spor mu? Allah sizi ıslah etsin" yorumunu yaptı. Şoke olan A, avukatı aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde "Sözleri cinsel taciz, huzur ve sükunu bozma ile hakaret içeriyor" ifadesini kullandı. Savcılık, "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan Kuruel hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. (ARZU KAYA)
İYİGÜN GÖRMEDİ
İstanbul Tuzla'da 2 Temmuz'da kaybolan zihinsel engelli E.Z. İyigün, 5 gün sonra Gebze'de bir evde ortaya çıktı. Polislerin telefon sinyalinden bulduğu kızın vücudunda sigara söndürüldüğü ve çizikler bulunduğu saptandı. Anne Gülten Bozkızıl, "Üzerine kapı kilitli 4 gün boyunca 3 kişiyle o evde yaşamış. İşkence etmişler. Psikolojisi allak bullak. Çok zor şeyler yaşamış. 8 kişi gözaltına alındı. Biri Özbekistan uyruklu kadın" diye ağladı.