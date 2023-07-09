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    Ofs'tayt'! Milli sporcunun taytını eleştiren antrenöre 2 yıl hapis cezası istendi

    Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan vücut geliştirme branşında Milli sporcu E.B.A., sosyal medya hesabı üzerinden spor yaptığı bir videosunu paylaştı. Milli sporcunun taytını eleştiren antrenöre 2 yıl hapis cezası istendi. İşte sizier için derlediğimiz 9 Temmuz tarihli yaşam haberleri....

    Ofs’tayt’

    Antalya Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim gören B.H, staj gördüğü sanayi sitesinde görünmez bir kaza yaşadı. Otomobilin şamandırasını değiştirirken yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı. Ancak o haline aldırmadı. Saçının sağlam kalan bölümlerini kanser hastalarına peruk yapılması için Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladı.

    Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan vücut geliştirme branşında Milli sporcu E.B.A., sosyal medya hesabı üzerinden spor yaptığı bir videosunu paylaştı. Bu paylaşıma meslektaşı, Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Teknik Kurulu üyesi, aynı zamanda Milli takımlarda antrenörlük görevi yürüten E.K, "Açık renk tayt giyip öne doğru... yapmak nedir? Ananız babanız aileniz yok mu? Hiç mi iffet duygunuz yok be arkadaş? Bu şimdi spor mu? Allah sizi ıslah etsin" yorumunu yaptı. Şoke olan A, avukatı aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde "Sözleri cinsel taciz, huzur ve sükunu bozma ile hakaret içeriyor" ifadesini kullandı. Savcılık, "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan Kuruel hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. (ARZU KAYA)

    İYİGÜN GÖRMEDİ
    İstanbul Tuzla'da 2 Temmuz'da kaybolan zihinsel engelli E.Z. İyigün, 5 gün sonra Gebze'de bir evde ortaya çıktı. Polislerin telefon sinyalinden bulduğu kızın vücudunda sigara söndürüldüğü ve çizikler bulunduğu saptandı. Anne Gülten Bozkızıl, "Üzerine kapı kilitli 4 gün boyunca 3 kişiyle o evde yaşamış. İşkence etmişler. Psikolojisi allak bullak. Çok zor şeyler yaşamış. 8 kişi gözaltına alındı. Biri Özbekistan uyruklu kadın" diye ağladı.



        SAÇINI BAĞIŞLADI
        Antalya Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim gören Beyzanur Hatmorioğlu, staj gördüğü sanayi sitesinde görünmez bir kaza yaşadı. Otomobilin şamandırasını değiştirirken yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı. Ancak o haline aldırmadı. Saçının sağlam kalan bölümlerini kanser hastalarına peruk yapılması için Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladı.

        KUŞ PAZARI
        Şanlıurfa Birecik'te nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Kelaynak kuşları koruma altına alındı. Göç yolunu izlemek için 4 keleynak kuşuna GPRS cihazı takıldı. 1977'de 2 erişkin ve 9 yavruyla başlayan üretim çalışmaları neticesinde kuşların sayısının 321'lere ulaştığıı açıklandı.


        RAKI MASASINDA DEĞİŞİM
        CHP, değişim rüzgarına tutuldu! Herkes genel başkanlığa soyundu! Partinin ağır topları da Ankara'da buluştu. Güya, "Nasıl kurtuluruz" diye konuştu. Ancak yine rakı sofraları kuruldu! Kadehler tokuşturuldu! Hepsi kafayı buldu! Kılıçdaroğlu'nun "Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtaranları partiden temizleyeceğiz" sözü de unutuldu! Olan yine CHP'li seçmene oldu!


        YENİ HAYATA İLK ADIM AĞLATTI
        Mustafa Cezayiroğlu... Hataylı... 35 yaşında... Depreme evinde yakalandı. Enkazda kaldı. Güçlükle kurtarıldı. Ancak hem annesini, hem de bir bacağını orada bıraktı. Hacettepe Üniversitesi'nde özel tedaviye alındı. Protez bacak takıldı. Ve Mustafa, 5 ay sonra ayağa kalktı. Hem ağladı, hem ağlattı: Her şeye rağmen yaşamak güzel!


            239 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 238 milyon 576 bin 987 lira devretti. 5 bilenler 2 milyon 79 bin 225 lira, 4 bilenler 3 bin 457 lira, 3 bilenler 242 lira, 2 bilenler ise 22 lira alacak.

            DÜŞMEDİ İTİLDİ
            Eskişehir Odunpazarı'nda Z.K (36), geçen yıl iddiaya göre 2. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Serbest bırakılan sevgili Y.S (34), 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık mütalaası açıklandı. Sazak hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis, tehdit suçundan ise 1 yıla kadar hapis cezası istendi. S.K ile çalıştığı iş yerinin müdürü arasında ilişki olduğunu düşünerek defalarca tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirtilen mütalaada, "Sanık maktule şiddet uygulamıştır" denildi.

            DEHŞETTE S'ON' NOKTA
            Batman'da Murat Ekici (42), dün akşam evlerinde eşi Aysel Ekici'yle (37) kıskançlık nedeniyle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine eşine tabancayla 10 el ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aysel Ekici'yi hastaneye kaldırdı. Ancak genç kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Linç edilmek istenen Murat Ekici ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

            PİŞMAN OLDU
            İstanbul Bahçelievler'de Tunuslu Radhouane Tayarı (33), önceki gün uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarktı. Pişman olan Tayarı, dengesini kaybedip 3. katta asılı kaldı. İtfaiye seferberlik başlattı. Açılan brandaya atlayan genç, gözaltına alındı.

            KARTAL PENÇESİ
            İstanbul'da kendisini polis müdürü olarak tanıtan dolandırıcı, Avukat Hesna Şatır'a "Parasının terör örgütlerince kullanıldığı" yalanını söyledi. Buna inanan Şatır, bankadan çektiği 85 bin lirayı 'Kartal' parolasını söyleyen uyanığa teslim etti. Kızını arayıp durumu anlatınca tuzağa düştüğünü öğrendi. Polise gitti. (ATAKAN IRMAK)

            ÖLÜME YARIM SANTİM
            Fransız devi Paris Saint-Germain'in kalecisi Sergio Rico, Mayıs ayında İspanya El Rocio'da at bindi. Dengesini kaybetti. Yere düşünce at üzerinden geçti. Başından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. 19 gün komada kalıp ardından kendine geldi. Doktorlar, "At, kafasında yarım santim daha içeriye bassaydı, kurtulamazdı" dedi. 20 kilo veren file bekçisinin, adım atmaya başladığı kaydedildi...

            TEKSAS CANAVARI HAPİSTE ÖLECEK
            ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde 2019'da Latin halkları hedef alarak Walmart mağazasına silahlı saldırı düzenleyen Patrick Crusius'un cezası kesildi. Federal Yargıç David Guaderrama, iki gün süren yargılama sürecinin ardından Crusius'a 90 kez müebbet hapis cezası verdi. 24 yaşındaki zanlı "silahlı saldırı" suçlamalarını kabul etmişti.

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            Haberler Yaşam Ofs'tayt'! Milli sporcunun taytını eleştiren antrenöre 2 yıl hapis cezası istendi
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