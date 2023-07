Ofs'tayt'! Milli sporcunun taytını eleştiren antrenöre 2 yıl hapis cezası istendi

239 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 238 milyon 576 bin 987 lira devretti. 5 bilenler 2 milyon 79 bin 225 lira, 4 bilenler 3 bin 457 lira, 3 bilenler 242 lira, 2 bilenler ise 22 lira alacak.

DÜŞMEDİ İTİLDİ

Eskişehir Odunpazarı'nda Z.K (36), geçen yıl iddiaya göre 2. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Serbest bırakılan sevgili Y.S (34), 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık mütalaası açıklandı. Sazak hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis, tehdit suçundan ise 1 yıla kadar hapis cezası istendi. S.K ile çalıştığı iş yerinin müdürü arasında ilişki olduğunu düşünerek defalarca tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirtilen mütalaada, "Sanık maktule şiddet uygulamıştır" denildi.

DEHŞETTE S'ON' NOKTA

Batman'da Murat Ekici (42), dün akşam evlerinde eşi Aysel Ekici'yle (37) kıskançlık nedeniyle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine eşine tabancayla 10 el ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aysel Ekici'yi hastaneye kaldırdı. Ancak genç kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Linç edilmek istenen Murat Ekici ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



PİŞMAN OLDU

İstanbul Bahçelievler'de Tunuslu Radhouane Tayarı (33), önceki gün uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarktı. Pişman olan Tayarı, dengesini kaybedip 3. katta asılı kaldı. İtfaiye seferberlik başlattı. Açılan brandaya atlayan genç, gözaltına alındı.

KARTAL PENÇESİ

İstanbul'da kendisini polis müdürü olarak tanıtan dolandırıcı, Avukat Hesna Şatır'a "Parasının terör örgütlerince kullanıldığı" yalanını söyledi. Buna inanan Şatır, bankadan çektiği 85 bin lirayı 'Kartal' parolasını söyleyen uyanığa teslim etti. Kızını arayıp durumu anlatınca tuzağa düştüğünü öğrendi. Polise gitti. (ATAKAN IRMAK)



ÖLÜME YARIM SANTİM

Fransız devi Paris Saint-Germain'in kalecisi Sergio Rico, Mayıs ayında İspanya El Rocio'da at bindi. Dengesini kaybetti. Yere düşünce at üzerinden geçti. Başından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. 19 gün komada kalıp ardından kendine geldi. Doktorlar, "At, kafasında yarım santim daha içeriye bassaydı, kurtulamazdı" dedi. 20 kilo veren file bekçisinin, adım atmaya başladığı kaydedildi...

TEKSAS CANAVARI HAPİSTE ÖLECEK

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde 2019'da Latin halkları hedef alarak Walmart mağazasına silahlı saldırı düzenleyen Patrick Crusius'un cezası kesildi. Federal Yargıç David Guaderrama, iki gün süren yargılama sürecinin ardından Crusius'a 90 kez müebbet hapis cezası verdi. 24 yaşındaki zanlı "silahlı saldırı" suçlamalarını kabul etmişti.