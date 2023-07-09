Bartın'da sel nedeniyle sanayi sitesinde mahsur kalan işçilerin imdadına Sahil Güvenlik helikopteri yetişti

Bartın'da sel nedeniyle mahsur kalan 70 kişinin Sahil Güvenliğe ait helikopterle kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bartın-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan Atılım Sanayi Sitesi'nde tekstil ve atölyelerin bulunduğu bölgede yaklaşık 70 kişi yaşanan selden dolayı mahsur kaldı.
İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, havadan ve karadan kurtarma çalışması başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter mahsur kalan 70 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken, iş makineleriyle de karadan kurtarma çalışması yapılıyor.