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    • Yaşam
    • 09.07.2023 20:22
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    • 09.07.2023 20:35
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    Bartın'da sel nedeniyle sanayi sitesinde mahsur kalan işçilerin imdadına Sahil Güvenlik helikopteri yetişti

    Son dakika haberi! Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki 70 işçi helikopterle kurtarılıyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. Öte yandan sosyal medyadan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hava Kurtarma ekiplerimiz ve tüm birimlerimiz Milletimizin emrinde." ifaderini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İşçilerin imdadına Sahil Güvenlik helikopteri yetişti

    Bartın'da sel nedeniyle mahsur kalan 70 kişinin Sahil Güvenliğe ait helikopterle kurtarılması için çalışma başlatıldı.


    Bartın-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan Atılım Sanayi Sitesi'nde tekstil ve atölyelerin bulunduğu bölgede yaklaşık 70 kişi yaşanan selden dolayı mahsur kaldı.




    İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, havadan ve karadan kurtarma çalışması başlatıldı.


    Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter mahsur kalan 70 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken, iş makineleriyle de karadan kurtarma çalışması yapılıyor.



        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

        Bazı işçilerin iş yerlerinin çatılarına çıktığı bölgeden tahliye, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından tamamlandı. Helikopterle alınan çalışanlar, güvenli bölgelere götürüldü.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, sanayi sitesinde temizlik çalışmalarına başladı. Sitede gıda toptancılığı yapan Cumhur Çalıkoğlu, gazetecilere, suyun aniden bastırdığını anlattı.

        Kendilerini korumak için asma kata çıktıklarını aktaran Çalıkoğlu, "Su seviyesi yükseldi. Depo içindeki malzemeler suya yıkıldığı için yazıhaneden mecburen tekrar kapının önüne indik. Camı kırdık, 112 ve tanıdıklarımızı arayarak yardım talebinde bulunduk." dedi.

            Çalıkoğlu, saatlerdir suda beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

            "Malımız gitti. Şu an zararımız 8-10 milyon civarında. Araçlarımızı kurtardık, dün akşamdan tedbirimizi almıştık ama başka depomuz olmadığı için kendi imkanlarımızla bu kadar kurtarabildik. Bizi kepçeyle aldılar. Daha sonra kendi imkanlarımızla helikopterin yanına gittik. Oradan da tahliye ettiler."

            Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da çalışmaları takip etti.




            Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan devam eden çalışmalarla ilgili paylaşımda bulundu.

            Yerlikaya, "Başta Batı Karadeniz Bölgemiz olmak üzere sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'a doğru karayoluyla hareket halindeyiz. Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. 23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı. Şu an itibarıyla şükürler olsun can kaybımız yok. Hava Kurtarma ekiplerimiz ve tüm birimlerimiz Milletimizin emrinde." ifaderini kullandı.

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