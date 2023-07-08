Ölüdeniz'in en özel koyunda yer alan otelde salmonella salgını iddiası!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nin en özel koyunda otelle ilgili iddia gündemi salladı. Sosyetenin gözde otelinde bayram tatilinde salmonella salgını patladı. Bakteri bir anda tüm otele yayıldı. Özellikle çocuklar kusma ve ishal şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Aileler büyük panik yaşadı. Soluğu İstanbul'da aldı. Sadece çocuklar değil ailelerin neredeyse tüm bireyleri günlerce serum yemek zorunda kaldı.





OTEL YALANLADI

Bir çocuğa ise Fethiye'de yanlış teşhisin konulmasının ardından İstanbul'daki özel hastanede Salmonella teşhisi konularak tedavi altına alındığı vurgulandı. Otel yetkilileri de iddiaları yalanladı. "Tesisimizde herhangi bir salgın olmadığı gibi bu konuda revirimize başvuran tek bir teşhis ve şikayet yaşanmamıştır" denildi.