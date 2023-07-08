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    Ölüdeniz'in en özel koyunda yer alan otelde salmonella salgını iddiası!

    Salmonella bakterisi, sosyetikleri yaktı. İddiaya göre Ölüdeniz’in en özel koyunda bulunan otelde salgın patladı. Ultra lüks zenginler bayram tatilini yarıda bırakıp soluğu İstanbul’da aldı...

    ’Sea’lmonella!

    Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nin en özel koyunda otelle ilgili iddia gündemi salladı. Sosyetenin gözde otelinde bayram tatilinde salmonella salgını patladı. Bakteri bir anda tüm otele yayıldı. Özellikle çocuklar kusma ve ishal şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Aileler büyük panik yaşadı. Soluğu İstanbul'da aldı. Sadece çocuklar değil ailelerin neredeyse tüm bireyleri günlerce serum yemek zorunda kaldı.



    OTEL YALANLADI
    Bir çocuğa ise Fethiye'de yanlış teşhisin konulmasının ardından İstanbul'daki özel hastanede Salmonella teşhisi konularak tedavi altına alındığı vurgulandı. Otel yetkilileri de iddiaları yalanladı. "Tesisimizde herhangi bir salgın olmadığı gibi bu konuda revirimize başvuran tek bir teşhis ve şikayet yaşanmamıştır" denildi.



    SALMONELLA NEDİR?
    Salmonellanın 2 binden fazla alt türü vardır. Ağız yoluyla ve iyi temizlenmemiş gıdalarla vücuda alınır. Çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklığı zayıflarda daha ciddi seyredebilir. Yumurta, süt gibi proteinli gıdalarda, beklemiş sütlaç, iyi şekilde saklanmamış yaş pastalar, dışarıda bekletilmiş tavuklarda daha çok görülür.

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    Haberler Yaşam Ölüdeniz'in en özel koyunda yer alan otelde salmonella salgını iddiası!
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