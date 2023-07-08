Bozcaada'da akılalmaz olay! Gün batımını izleyen kadın uçurumdan düştü

Akılalmaz olay önceki gece 23.30 sıralarında Çanakkale Bozcaada'daki Polente mevkiinde meydana geldi. Nizamettin Gürsu, evililk teklifi ettiği kız arkadaşı Yeşim Demir'le (39), gün batımını izlemeye karar verdi. Otomobille Polente Burnu'na gitti. İkili, rüzgar gülleri eşliğinde güneşin batışını izledi. Ancak çift, havanın kararmasına rağmen uçurum kenarında alkol alarak vakit geçirmeye devam etti.

Bir süre sonra ise Demir, henüz belirlenemeyen bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yeşim Demir'e 45 dakika boyunca kalp masajı yaptı.