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    • Yaşam
    • 07.07.2023 10:10
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    • 07.07.2023 10:10
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    Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu |Yurdun büyük bölümü için gelecek! Sıcak havalara aldanmayın

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda azalarak kuzey iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte son dakika hava durumu tahmini...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji açıkladı! Yurdun büyük bölümü için gelecek!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
    MARMARA
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EDİRNE °C, 34°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 33°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 34°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 37°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 37°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 29°C
        Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ISPARTA °C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MERSİN °C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KAYSERİ °C, 35°C
                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KONYA °C, 34°C
                Parçalı ve az bulutlu

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri, gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 27°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    KASTAMONU °C, 31°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    SİNOP °C, 30°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    ZONGULDAK °C, 28°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        RİZE °C, 30°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        SAMSUN °C, 30°C
                        Parçalı bulutlu

                        TOKAT °C, 33°C
                        Parçalı bulutlu

                        TRABZON °C, 28°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        DOĞU ANADOLU
                        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                        ERZURUM °C, 30°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        IĞDIR °C, 35°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        MALATYA °C, 39°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        VAN °C, 28°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                            GÜNEYDOĞU ANADOLU
                            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                            DİYARBAKIR °C, 42°C
                            Az bulutlu ve açık

                            GAZİANTEP °C, 36°C
                            Az bulutlu ve açık

                            MARDİN °C, 36°C
                            Az bulutlu ve açık

                            ŞANLIURFA °C, 38°C
                            Az bulutlu ve açık

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                            Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu |Yurdun büyük bölümü için gelecek! Sıcak havalara aldanmayın
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