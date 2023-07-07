İzmir'de yeşil panik! Uzman isim uyardı: Risk altında

Her yıl kasım, nisan ve mayıs aylarında görülen deniz marulunun artık kronikleştiğini ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Son 2 yıldır hiç kalkmadı. Bu yıl plankton patlamalarını gördük. Bunlar 2000 yılı öncesi gördüğümüz olaylardır. Balık ölümlerini de gördük. Kirli bir körfezdeki olabilecek her şeyi biz gördük. Körfez risk altında. Derelerden kirli su gelmeye devam ediyor. Sıcaklıklar koku anlamında çok etkili. Sıcaklıklarla beraber bu yıl mart ayında koku başladı. "ifadelerini kullandı.

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