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    • Yaşam
    • 07.07.2023 11:16
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    • 07.07.2023 11:16
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    İzmir'de yeşil panik! Uzman isim uyardı: Risk altında

    İzmir Körfezi'nde, sıklıkla görülen deniz marulu, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, ciddi oranda arttı. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan İnciraltı'ndaki Çakalburnu Lagünü'nün 3'te 1'i deniz maruluyla kaplandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kabus geri döndü!

    Artan kirlilik nedeniyle İzmir Körfezi'nde sıklıkla görülen ve deniz marulu olarak bilinen makroalgler, havaların ısınmasıyla arttı. İnciraltı'nda yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün 3'te 1'i insan sağlığı açısından risk oluşturmasa da denizleri tehdit eden deniz maruluyla kaplandı.

    EN KİRLİ DÖNEMİ YAŞIYORUZ

    Körfezde deniz maruluyla, kötü kokunun da arttığını söyleyen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Maalesef 2000 yılından sonra denizin en kirli olduğu dönemi yaşıyoruz. 2000 yılında Türkiye'nin ve Avrupa'nın da çok önemli arıtma tesislerinden olan Çiğli Arıtma Tesisi yapıldı. Şahane bir şekilde geri dönüş başladı. Körfezimiz mavileşmeye başladı. 2005 yılından sonra yavaş yavaş tekrar kirliliğe dönüldü. Yavaş yavaş durum kötüleşti. 2013-2014'ten sonra deniz marullarını görmeye başladık" dedi.

    KÖRFEZ RİSK ALTINDA

        Her yıl kasım, nisan ve mayıs aylarında görülen deniz marulunun artık kronikleştiğini ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Son 2 yıldır hiç kalkmadı. Bu yıl plankton patlamalarını gördük. Bunlar 2000 yılı öncesi gördüğümüz olaylardır. Balık ölümlerini de gördük. Kirli bir körfezdeki olabilecek her şeyi biz gördük. Körfez risk altında. Derelerden kirli su gelmeye devam ediyor. Sıcaklıklar koku anlamında çok etkili. Sıcaklıklarla beraber bu yıl mart ayında koku başladı. "ifadelerini kullandı.

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