İstanbul'da şoke eden olay! Çalışırken kulaklıkla müzik dinleyen arkadaşını vurdu

Saldırının yaşandığı yer Zeytinburnu'nda bir atölyeydi. İddiaya göre çalışırken müzik dinleyen yabancı uyruklu arkadaşına "kulaklığını çıkar" diyerek hakaret etmeye başladı.
İŞ ARKADAŞIYLA ÖNCE TARTIŞTI SONRA KURŞUN SIKTI
O çalışan bir gün sonra beline silah takıp geldi. Akşama doğru sorun yaşadığı iş arkadaşının yanına gitti. Kulağına eğildi ve ona hakaret etmeye başladı.
PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI
Makine başında çalışan yabancı uyruklu adam, uyarıyı umursamadı. Uyarıda bulunan çalışan o anda belindeki silahı çıkarttı ve Peşe peşe tetiğe bastı.
ACIYLA BAĞIRMAYA BAŞLADI
Mermilerin hedefindeki yabancı uyruklu çalışan acıyla bağırmaya başladı. O sırada olay yerindeki çalışanlardan bazıları yaşanan olayı umursamadı. Duyarlı olan bazı çalışanlar hemen devreye girdi ve yaralının yarasına tampon yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra yaralı arkadaşlarını otomobille hastaneye götürdüler.