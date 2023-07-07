İstanbul'da şoke eden olay! Çalışırken kulaklıkla müzik dinleyen arkadaşını vurdu

ACIYLA BAĞIRMAYA BAŞLADI

Mermilerin hedefindeki yabancı uyruklu çalışan acıyla bağırmaya başladı. O sırada olay yerindeki çalışanlardan bazıları yaşanan olayı umursamadı. Duyarlı olan bazı çalışanlar hemen devreye girdi ve yaralının yarasına tampon yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra yaralı arkadaşlarını otomobille hastaneye götürdüler.