Konya'da pes dedirten olay: Mahkeme, PKK menşeili 25 kilogram eroini delil saymadı! Şebeke üyeleri serbest bırakıldı

Türkiye, uyuşturucu ile mücadelede büyük ilerleme sağladı. Kökünü kurutma operasyonları başta olmak üzere 3 ay, 1 yıl süren nitelikli, planlı soruşturmalar yaptı. Konya'da onlarca kilo eroin ve milyonlarca lira paranın girdiği bir dosyada mahkeme, şaşırtan bir karara imza attı.

İddiaya göre Hakkari ve Van'dan kargoyla İstanbul'a, oradan da Anadolu'ya gönderilen ve para transferleri havale yöntemiyle yapıldığı belgelenen PKK menşeili 25 kilogram eroin, Konya'daki sokak satıcılarına 3 parti halinde taşındı. Tam bir yıl süren takiple sevkiyatı, sokağa dağıtımı, para trafiğinin nasıl yönetildiği de belgelenen zehir tacirleri son sevkiyatta polisle çatıştı.