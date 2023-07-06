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    • Yaşam
    • 06.07.2023 23:49
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    • 06.07.2023 23:54
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    Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de anne ve oğlu ölü bulundu

    Son dakika haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde 88 yaşındaki Suzan Gürzeren ve 52 yaşındaki oğlu Yalçın Suat Gürzeren evde ölü buluntu. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!

    İzmir'in Konak ilçesinde anne ve 52 yaşındaki oğlu, evde ölü bulundu.

    KÖTÜ KOKU YAYILDI

    Atilla Mahallesi 474 Sokak'taki 6 katlı binaya kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

    Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kokunun binanın dördüncü katındaki daireden geldiğini tespit etti.

    ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Kapıyı çilingirle açtıran ekipler, Yalçın Suat Gürzeren (52) ve annesi Suzan Gürzeren'in (88) hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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