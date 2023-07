İstanbul'da kabus gibi olay! 9 aylık hamile kadın kendisinden su isteyen şahıs tarafından tacize uğradı

"BEBEĞİMİ DE KAYBEDEBİLİRDİM"

Olayın ardından bebeğini kaybetme korkusu yaşayan Topaloğlu, "9 aylık hamileyim. O şahıs ağzımı kapatmaya çalışırken çok korktum. Bebeğimi de kaybedebilirdim. Fenalaşınca tüm komşularım başıma toplandı. Çok korku yaşadım ve stres içindeydim. Hastaneye nasıl gittiğimizi de bilmiyorum. Doğumuma 2 hafta kaldı. Komşularımın yardımı olmasaydı çocuğumu da kaybedebilirdim. Bu konuda çok korku yaşadım, 2 hafta sonra doğum yapacağım çünkü" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR KORKU YAŞIYORUM"

Olayın ardından evde duramadığını ve hala büyük bir korku içinde olduğunu ifade eden Gülcan Topaloğlu, "Ben içerideydim. Bardağı fırlatınca beni içeri doğru itmeye çalıştı. Ben de çığlık atarak elinden kurtulmaya çalıştım. Binaya doğru kaçtım. 9 aylık hamileyim. Bana bunu yapan başkalarına ne yapar onu bilmiyorum. Polislerden ricam şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir korku yaşıyorum. Ben evde otururken kapılarımı her yerinden kilitliyorum. Evde bile rahat değilim. Şu anda annemlere gidiyorum. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.