İstanbul'da kabus gibi olay! 9 aylık hamile kadın kendisinden su isteyen şahıs tarafından tacize uğradı

İğrenç olay, 4 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 9 aylık hamile olan Gülcan Topaloğlu evine girdiği sırada binanın kapısında oturan yabancı bir şahıs olduğunu fark etti. Gülcan Topaloğlu'nun evine girmesinin ardından şüpheli şahıs tarafından kapı zili çalındı.
ÖNCE BİR BARDAK SU İSTEDİ
Komşularını beklediğini öne süren şahıs, kapıyı açan hamile kadından bir bardak su istedi. Gülcan Topaloğlu, su almak için kapıyı kapatarak içeri girdi. İddiaya göre hazırladığı suyu şahsa vermek için evin kapısını açan kadın dehşeti yaşadı.
HAMİLE KADININ AĞZINI KAPATMAYA ÇALIŞTI
Kadının elinde bulunan su bardağına vurarak onu içeri itmeye çalışan şüpheli, diğer taraftan ise çığlık atmaması için eliyle ağzını kapatmaya çalıştı. 9 aylık hamile olan Gülcan Topaloğlu can havliyle çığlık atarak şüpheli şahsa karşı koydu. Kadının çığlıkları üzerine panikleyen şüpheli, komşuların çığlık seslerini duymasının ardından kaçtı. Tacizcinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri ise yaşanan olayın ardından inceleme başlattı.
"KORKUP ÇIĞLIK ATINCA O DA KORKTU KAÇTI"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Gülcan Topaloğlu, "Olay salı günü oldu. Ben annemlerden geliyordum. Şahıs burada oturuyordu, ben içeriye girdim. Ardından benim arkamdan kapıyı çaldı. Kapı çalınca ben de kapıyı açtım. Benden bir bardak su istedi. Ben de kapıyı kapattım, suyu vermeye içeriye girdim. Sonra tam suyu verirken elimden bardağı aldı fırlattı ve üstüme saldırmaya çalıştı arkamdan. Ağzımdan tutmaya çalıştı. Ben de korkup çığlık atınca o da korktu kaçtı. Yani komşularım toplandı, o şekilde kaçtı. Yoksa içeriye girip ne yapardı bilmiyorum. O an hiçbir şey hissedemedim. Çok korkmuştum. Çığlık attım. O an zaten ayaklarımı kestim, artık nasıl koştuysam, nasıl bağırdıysam komşularım geldi, sakinleştirmeye çalıştılar. Doğumuma da 2 hafta olduğu için direkt hastaneye gittik" dedi.