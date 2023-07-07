



TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kızlarını bulamayan aile, Almanya Büyükelçiliği ile polisin kapısını çaldı. Polis, Alman Okulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Marlene Mildner'in bulunması için çalışma başlattı. Gelen ihbar üzerine Mamak'ta bir eve baskın yaptı. Evde bulunan Marlene'yi alıp ailesine ulaştırdı. Evdeki genci ise gözaltına aldı. Baba Kirk Mildner, şu ifadeleri kullandı: Türk halkına ve Türk polisine çok teşekkür ediyorum. Eşim ile ben çok mutluyuz. Kızımız bulundu. Ona sağ kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz. 13 yaşındaki Alman kız, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesiyle birlikte evine gönderildi.