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    Alman kayıp kız Marlene bulundu

    Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner’in kızı Marlene çarşafları birleştirip aşağıya atladı. Sırra kadem bastı. 4 gün sonra Mamak’ta bir evde olduğu ortaya çıktı. Ailesi rahat bir nefes aldı

    Mutlu son

    Akıllarda soru işareti bırakan olay 3 Temmuz'da Çankaya'da yaşandı. Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner, yatmak için odasına çıktı. Ancak ailesi onun uyuduğunu düşünürken Mildner çarşafları birleştirip 4 katlı binadan aşağıya atladı. Ailesi, cep telefonunu odasında bırakan Marlene'in evden kaçtığını saat 23.00'te anladı, çevrede arama yaptı.



    TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
    Kızlarını bulamayan aile, Almanya Büyükelçiliği ile polisin kapısını çaldı. Polis, Alman Okulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Marlene Mildner'in bulunması için çalışma başlattı. Gelen ihbar üzerine Mamak'ta bir eve baskın yaptı. Evde bulunan Marlene'yi alıp ailesine ulaştırdı. Evdeki genci ise gözaltına aldı. Baba Kirk Mildner, şu ifadeleri kullandı: Türk halkına ve Türk polisine çok teşekkür ediyorum. Eşim ile ben çok mutluyuz. Kızımız bulundu. Ona sağ kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz. 13 yaşındaki Alman kız, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesiyle birlikte evine gönderildi.



    KIZIMI ÇOK ÖZLEDİM
    Anne Ganna Mildner, "Kızım ile çok fazla vakit geçirmeyi planlıyorum, onu çok özledim" diye konuştu.

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