İstanbul'un orta yerinde aslan şoku! Ekipler harekete geçti





910 BİN LİRA DEVRETTİ

5+1 BİLEN çıkmayınca 910 bin lira devretti. 5 bilenler 7 bin 986'şar, 4+1 bilenler 776'şar, 4 bilenler 71'er, 3+1 bilenler 49'ar, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira ikramiye alacak.



MUCİZE KURTULUŞ

İzmir'de 20 yaşındaki Azra E, 33 katlı otelin 16'ncı katındaki otopark bölümünün terasındaki korkuluğun üzerine çıktı. Polislerin ikna çabaları, sonuçsuz kaldı. Kendisini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten itfaiye ekiplerinin açtığı brandanın üzerine düştü. Yaralanan kadın, mucize eseri hayatta kalmayı başardı. Genç kızın psikolojik problemlerinin olduğu ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ceyhan TORLAK



112 BERAATİ

İstanbul Pendik'te bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Özlem Şin (36), geçen yıl evini boyamak için arkadaşı Recep Sazak'ı çağırdı. Ancak Sazak, elleri ve boynunu kabloyla bağladığı kadını mutfaktan aldığı bıçakla tehdit edip taciz etti. Çıkan arbedede Özlem Şin, Sazak'ı bıçakladı. Kanlar içinde kalan Recep Sazak, hayatını kaybetti.

Şin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılandı. Savcı, "Kendisine karşı gerçekleşen tehlikeyi gidermek için öldürdü" diyerek meşru müdafaadan beraatını istedi. Mahkeme, sanığın cinayetten sonra 112'yi arayıp aramadığını araştırılmasını talep etti. Özlem'in 112 personeline, "Ben birini öldürdüm, ellerim çok acıyor, yerde yatıyor, beni koşturdu, yatak odasından, orada yattı kaldı" dediği ortaya çıktı. Mahkeme 6 Nisan'da oy çokluğuyla verdiği kararda Şin'in, meşru savunmada bulunduğunu kaydetti ve beraatine karar vererek tahliye etti.

Arzu KAYA



SKANDALA 5 GÖZALTI

Ankara'da yaşayan Ayşegül Ö. (15), zorla teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere Niğde'ye getirildi. İki gün önce ise sosyal medyadan yardım istedi. Kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ayşegül Ö. evinden alınıp, koruma altına alındı. Jandarma ekipleri, kızın annesi D.Ö., babası B.Ö, evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı.



'PARA'MPARÇA

Kocaeli'de Ş.B. (53), eşi Kıymet Budak'ı (33) silahla katletti. Budak'ın cenazesi, kimsenin teslim almaması üzerine belediye ekipleri tarafından defnedidi. Tutuklu Ş.B.'nin savunması ise pes dedirtti: Eşimin hesabında 5 milyon para olduğunu öğrendim. Paraları görünce para karşılığında birileriyle birlikte olduğuna kanaatine vardım. Öldürdüm.



ZİMMETÇİ AVUKAT

İstanbul'da Selvet K, boşanma davası için avukat Tuğrul Ö. ile anlaştı. Ödeme yaptı. Kadın, 100 bin lira tazminat kazandı. Ancak Selvet K, avukatından mahkemenin kendisine verilmesi gerektiğini söylediği parayı alamadı. Ö'nün kadından alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlattığı ve karşı taraftan 100 bin lira para tahsil ettiği ortaya çıktı. Ö. hakkında 'Zimmet' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Atakan IRMAK



TERÖRE BİR DARBE DAHA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi. Irak'ın Erbil şehrinde 2019'da diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan terörist Celal Kaya'ya operasyon düzenlendi. Terörist Kaya, Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI ÜZÜM KANSERE ÇÖZÜM

Vitamin deposu üzüm, birçok kanser türüne karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Hastalarda da ilaç gibi iyileştirme etkisi gösteriyor.



BEYAZ SARAY

Beyaz Saray'da uyuşturucu bulundu. Gizli Servis, soruşturma başlattığını duyurdu.

SON DERECE TEHLİKELİ!

DÜNYANIN sıcaklığı, 3 Temmuz'da 17 dereceye çıktı. Bunun, rekor olduğu açıklandı. Tehlike çanları çaldı.

'FAST'ANE!

Deprem bölgesinde "2 yılda zor biter" denilen İskenderun Acil Durum Hastanesi, 3 ay gibi rekor sürede bitti. Açılış için geri sayıma geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde hizmete hazır olacağını söyledi.

-200 yatak kapasitesi

-33 adet poliklinik

-36 yoğun bakım yatağı

-7 adet ameliyathane

-3 tane onkoloji merkezi

-MR, tomografi, bronkoskopi, 2 endoskopi, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi...