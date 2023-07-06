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    İstanbul'un orta yerinde aslan şoku! Ekipler harekete geçti

    İstanbul’un göbeği aslan kükremesiyle yankılandı. Ormanlık alanda bulunan hayvan sahipli çıktı! İşte sizler için derlediğimiz 6 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’İst’lan!

    Beykoz ormanları 4 Temmuz Salı günü saat 22.45'te aslan kükremesiyle sallandı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler bölgede inceleme yaptı. Sesin geldiği alana yoğunlaştı. Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini saptadı. Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Aslan sahibi Cengiz Şıklaroğlu'na belediye veteriner ekipleri eşliğinde teslim edildi.

    YARDIM SMA'NI
    İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki ikizler Nursima ve Aysima, SMA hastasıydı. Yurt dışındaki tedavileri için 3.5 milyon dolar şarttı. Güncel kurla 91 milyon liranın toplanması için yardım kampanyası başlatıldı. Hala Nur Öner, "Yeğenlerim dünyanın ilk SMA hastası ikizleri. Ne olur onları kurtaralım. Kampanyamıza destek bekliyoruz" çağrısı yaptı.
    MUSTAFA BAKIRHAN - MUSTAFA KAYA



    'KALP'TEN ZAYIFLAMA
    Adana'da yaşayan Süleyman Bingöl (26), 3 yıl önce 220 kiloya kadar ulaştı. Göğsünde rahatsızlık hissedince doktorun kapısını çaldı. Kalbinde yağlanma olduğu anlaşıldı. Acilen zayıflaması gerektiği vurgulandı. Genç adam düzenli spor ve diyet yaptı. 115 kiloya kadar düşmeyi başardı. Bingöl, "Zayıflamak isteyenler, kimsenin etkisi altında kalmadan yeme içmelerine dikkat etsin ve bol spor yapsın" ifadesini kullandı.



    BALIKE'SIR' OLDU
    Balıkesir'de 19 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'den ses seda çıkmadı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, şu ana dek 136 kilometrekarelik alanın tarandığını açıkladı. Ancak herhangi bir ize rastlanılmadığını vurguladı. Şıldak, "Herhangi bir iz veya emareye ulaşılamadı. 2 mahallemizde toplam 67 personelimiz çalışma yürütüyor" açıklamasını yaptı.



        FRANSIZ 'DÖV'RÜMÜ
        Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunu ile öldürülmesinin ardından başlayan olaylar dinmedi. Ülkedeki tüm kentler ateş çemberine döndü. Fransız polisi, protestocuları hedef seçti. Fransa'daki protestolarda hafta sonu 1 kişinin plastik mermiyle öldürüldüğü açıklandı. Şimdiye kadar 3 bin 915 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu arada göstericilere yönelik baskının artmasının iç savaş riskini büyüteceği belirtiliyor. Göçmenler ise güvenlik güçlerinden baskı gördüklerini söylüyor.



        O KAMP BOŞALTILDI
        Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi. Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığı'na ait başka yerleşkelere taşındığı belirtildi. Kampın tamamen yıkılacağı kaydedildi.



        BAKAN FİDAN, ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede, NATO genişlemesi, Tahıl Anlaşması ve uyuşturucuyla mücadele alanındaki iş birliği ve bu konuda 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır" denildi.



            HAYATIN BİTTİĞİ NOKTA!
            Bursa'da Kaan Orhan (27), önceki gün arkadaşlarının kendisi için doğum günü kutlaması yaptığını duydu. Katılmak için Şerife Bozdağ'ı (50) da arkasına alarak motosikletiyle Görükle Spor Parkı'na gitmek üzere yola çıktı. Ancak aşırı hız yaptı. Nilüfer'de devrilen araç, 150 metre sürüklendi. Orhan ve Bozdağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan'ın doğum gününü kutlamak için hazırlık yapan arkadaşları ise kaza haberinin ardından olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.



            HIZI SAATTE 299 KİLOMETRE
            Orhan'ın sosyal medyadan daha önce motosikletiyle video çektiği ortaya çıktı. Saatte 299 kilometre hız yaptığı videoya, 'Hayatın başladığı nokta' notu düştüğü anlaşıldı.



            JAZGÜL BULUNDU
            Kırgız Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Bulgaristan'a gitmek için geldiği İstanbul'da 11 gün önce kayıplara karıştı. Aramalara karşın bir sonuç alınamadı. Jazgül'ü evinde bir süre misafir eden Kadıköy'lü esnaf Sevinç Kurtuluş, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yürüyerek Kadıköy'e geldiğini anlattı. 'Üç gün yürüdüm, üç gündür açım' dedi. Buraya geldi, bir şeyler yedi. Polise gidelim dedik, önce polisi istemedi. Valizini bulmak için gidelim deyince polise gitmeyi kabul etti. Sürekli çelişkili konuştuğu için tekrar eve götürmek istemedim, oğlum karakola bıraktı, sonrasını bilmiyorum" dedi. Jazgül, dün öğleden sonra Ümraniye'de yabancı uyruklu kişilerin yanında bulundu.


                235 MİLYON DEVRETTİ
                6+JOKER bilen çıkmayınca 235 milyon 560 bin lira devretti. 5+1 bilen bir kişi, 6 milyon 548 bin lira kazandı. 5 bilenler 952 bin 960'ar, 4 bilenler 3 bin 165'er, 3 bilenler 211'er, 2 bilenler 21'er lira alacak.



                910 BİN LİRA DEVRETTİ
                5+1 BİLEN çıkmayınca 910 bin lira devretti. 5 bilenler 7 bin 986'şar, 4+1 bilenler 776'şar, 4 bilenler 71'er, 3+1 bilenler 49'ar, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira ikramiye alacak.

                MUCİZE KURTULUŞ
                İzmir'de 20 yaşındaki Azra E, 33 katlı otelin 16'ncı katındaki otopark bölümünün terasındaki korkuluğun üzerine çıktı. Polislerin ikna çabaları, sonuçsuz kaldı. Kendisini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten itfaiye ekiplerinin açtığı brandanın üzerine düştü. Yaralanan kadın, mucize eseri hayatta kalmayı başardı. Genç kızın psikolojik problemlerinin olduğu ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
                Ceyhan TORLAK

                112 BERAATİ
                İstanbul Pendik'te bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Özlem Şin (36), geçen yıl evini boyamak için arkadaşı Recep Sazak'ı çağırdı. Ancak Sazak, elleri ve boynunu kabloyla bağladığı kadını mutfaktan aldığı bıçakla tehdit edip taciz etti. Çıkan arbedede Özlem Şin, Sazak'ı bıçakladı. Kanlar içinde kalan Recep Sazak, hayatını kaybetti.

                Şin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılandı. Savcı, "Kendisine karşı gerçekleşen tehlikeyi gidermek için öldürdü" diyerek meşru müdafaadan beraatını istedi. Mahkeme, sanığın cinayetten sonra 112'yi arayıp aramadığını araştırılmasını talep etti. Özlem'in 112 personeline, "Ben birini öldürdüm, ellerim çok acıyor, yerde yatıyor, beni koşturdu, yatak odasından, orada yattı kaldı" dediği ortaya çıktı. Mahkeme 6 Nisan'da oy çokluğuyla verdiği kararda Şin'in, meşru savunmada bulunduğunu kaydetti ve beraatine karar vererek tahliye etti.
                Arzu KAYA

                SKANDALA 5 GÖZALTI
                Ankara'da yaşayan Ayşegül Ö. (15), zorla teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere Niğde'ye getirildi. İki gün önce ise sosyal medyadan yardım istedi. Kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ayşegül Ö. evinden alınıp, koruma altına alındı. Jandarma ekipleri, kızın annesi D.Ö., babası B.Ö, evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı.

                'PARA'MPARÇA
                Kocaeli'de Ş.B. (53), eşi Kıymet Budak'ı (33) silahla katletti. Budak'ın cenazesi, kimsenin teslim almaması üzerine belediye ekipleri tarafından defnedidi. Tutuklu Ş.B.'nin savunması ise pes dedirtti: Eşimin hesabında 5 milyon para olduğunu öğrendim. Paraları görünce para karşılığında birileriyle birlikte olduğuna kanaatine vardım. Öldürdüm.

                ZİMMETÇİ AVUKAT
                İstanbul'da Selvet K, boşanma davası için avukat Tuğrul Ö. ile anlaştı. Ödeme yaptı. Kadın, 100 bin lira tazminat kazandı. Ancak Selvet K, avukatından mahkemenin kendisine verilmesi gerektiğini söylediği parayı alamadı. Ö'nün kadından alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlattığı ve karşı taraftan 100 bin lira para tahsil ettiği ortaya çıktı. Ö. hakkında 'Zimmet' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
                Atakan IRMAK

                TERÖRE BİR DARBE DAHA
                Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi. Irak'ın Erbil şehrinde 2019'da diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan terörist Celal Kaya'ya operasyon düzenlendi. Terörist Kaya, Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirildi.

                KIRMIZI ÜZÜM KANSERE ÇÖZÜM
                Vitamin deposu üzüm, birçok kanser türüne karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Hastalarda da ilaç gibi iyileştirme etkisi gösteriyor.

                BEYAZ SARAY
                Beyaz Saray'da uyuşturucu bulundu. Gizli Servis, soruşturma başlattığını duyurdu.

                SON DERECE TEHLİKELİ!
                DÜNYANIN sıcaklığı, 3 Temmuz'da 17 dereceye çıktı. Bunun, rekor olduğu açıklandı. Tehlike çanları çaldı.

                'FAST'ANE!
                Deprem bölgesinde "2 yılda zor biter" denilen İskenderun Acil Durum Hastanesi, 3 ay gibi rekor sürede bitti. Açılış için geri sayıma geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde hizmete hazır olacağını söyledi.
                -200 yatak kapasitesi
                -33 adet poliklinik
                -36 yoğun bakım yatağı
                -7 adet ameliyathane
                -3 tane onkoloji merkezi
                -MR, tomografi, bronkoskopi, 2 endoskopi, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi...

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                Haberler Yaşam İstanbul'un orta yerinde aslan şoku! Ekipler harekete geçti
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