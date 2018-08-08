Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.08.2018 00:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2023 23:34
    ABONE OL

    Adana'da fuhuş operasyonu! Pempe Panter yakalandı

    Adana'da fuhuş operasyonu sırasında Adana'nın Pembe Panteri olarak bilinen bir kadın yakalandı. Pembe Panter'in sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle geceliği 3 bin lira karşılığında birlikte olduğu öne sürüldü.

    Adana’da fuhuş operasyonu! Pempe Panter yakalandı

    Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.'nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı.

    Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.'yi gözaltına aldı.

    'Pembe Panter' lakabıyla 'Vip' fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B.'nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi.

    Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan 'Vip' fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B'nin aynı zamanda 500 TL'ye fuhuşa yer temin ettiği belirtildi.

    Ayşe B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Kaynak: İHA

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı
    Haberler Yaşam Adana'da fuhuş operasyonu! Pempe Panter yakalandı
        loading
        SON DAKİKA