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    • Yaşam
    • 06.07.2023 05:15
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    • 06.07.2023 05:15
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    Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

    Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırıkkale - Kırşehir Karayolu Keskin Kavşağında meydana geldi. H. S. kontrolündeki 34 BUV 563 plakalı otomobil ile A. Y. idaresindeki 71 AY 901 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü A.Y. ile otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
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