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    Antalya'da korkunç cinayet: Gürültü nedeniyle gece uyuyamadığını söyledi bıçakla dehşet saçtı!

    Ufuk Boyraz, Antalya Kaş’ta turizmci Seyfi İkiz’in pizzacı lokantasını bastı. Gürültü nedeniyle gece uyuyamadığını söyleyerek bıçakla dehşet saçtı. İkiz, kurtarılamadı. 3 kişi ise yaralandı.

    Gürültü cinneti

    Turizm cenneti Kaş'ta önceki gece korkunç bir cinayet meydana geldi. Kalkan Mahallesi'nde yaşayan Ufuk Boyraz (33), 23.00 sıralarında Seyfi İkiz'in (44) pizzacı lokantasına geldi. İkiz ile lokantada çalışanların gürültü yaptığı için geceleri uyuyamadığı söyledi.

    Çıkan tartışma sonucunda taraflar kavga etti. Boyraz, bıçakla İkiz'e saldırdı. Turizmciyi kalbinden bıçakladıktan sonra 3 kişiyi daha bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan İkiz'e olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

    Hastaneye kaldırılan Seyfi İkiz, kurtarılamadı. Sırtından ve kollarından yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Korkunç cinayetin ardından kaçmaya çalışan saldırgan Ufuk Boyraz, diğer çalışan ve vatandaşlar tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Boyraz'ı linç edilmekten güvenlik güçleri kurtardığı öğrenildi. Katil zanlısı "Kasten insan öldürmek" suçundan tutuklandı.

    EVLENECEKTİ
    Seyfi İkiz'in 1 ay sonra turizmci Merve Büyükişçan ile evlilik hazırlığı yaptığı ve gelinlik siparişi verdiği belirlendi. Büyükişcan, acı haber üzerine sinir krizi geçirdi.
    Erdoğan ÖZTÜRK

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    Haberler Yaşam Antalya'da korkunç cinayet: Gürültü nedeniyle gece uyuyamadığını söyledi bıçakla dehşet saçtı!
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