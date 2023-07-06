Antalya'da korkunç cinayet: Gürültü nedeniyle gece uyuyamadığını söyledi bıçakla dehşet saçtı!

Turizm cenneti Kaş'ta önceki gece korkunç bir cinayet meydana geldi. Kalkan Mahallesi'nde yaşayan Ufuk Boyraz (33), 23.00 sıralarında Seyfi İkiz'in (44) pizzacı lokantasına geldi. İkiz ile lokantada çalışanların gürültü yaptığı için geceleri uyuyamadığı söyledi.

Çıkan tartışma sonucunda taraflar kavga etti. Boyraz, bıçakla İkiz'e saldırdı. Turizmciyi kalbinden bıçakladıktan sonra 3 kişiyi daha bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan İkiz'e olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.