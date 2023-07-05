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    • Yaşam
    • 06.07.2023 06:04
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    • 06.07.2023 06:04
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    Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

    Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kırıkkale’de feci kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

    Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırıkkale - Kırşehir Karayolu Keskin Kavşağında meydana geldi.

    H. S. kontrolündeki 34 BUV 563 plakalı otomobil ile A. Y. idaresindeki 71 AY 901 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü A.Y. ile otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi daha yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
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