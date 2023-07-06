Niğde'de 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirilmesi soruşturmasında damat tutuklandı

Bakanlık olarak her türlü ihbarı değerlendirdiklerini, asla cevapsız kalmadıklarını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:"Bizim tarama ağımız da var. Dolayısıyla sosyal medyada olsun, gerek konvansiyonel medyada olsun, taciz, şiddet olaylarıyla ilgili kelimeler geçtiğinde bizim tarama ağımıza takılmakta ve biz bakanlık olarak bu konuyu çok ciddiye almaktayız. Dünkü olayla ilgili kızımızın çağrısı sonrası ekiplerimiz derhal harekete geçti. İl müdürümüz Niğde'de adresi tespit etti, jandarmaya haber verdi. Ayrıca Bakanlık olarak da çok yakından takip ettik. Şunu da çok net ifade edebilirim ki bütün kurumlarımız bu konuya müdahil oldu ve çocuğumuz istemediği bir durumdan hızla kurtarılmış oldu. Vatandaşlarımız bu konuda çok emin olsunlar ki bizler, ben ve bizzat Bakanlığımız durumun çok yakın takipçisi olacağız. Hukuki sürecine müdahil olduk ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Ayrıca bu olaya müsaade edenlerle ilgili de hukuk çerçevesi içerisinde kimsenin şüphesi olmasın ki ne gerekiyorsa yapacağız."

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