Ankara'da temizlik ve hijyen ürünleri üreten iş yerinde patlama

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde temizlik maddeleri üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
ŞOFÖR YARALANDI
İvedik Organize Sanayi Mahallesi'nde temizlik malzemeleri üretimi yapılan fabrikada tankerden temizlik malzemeleri üretiminde kullanılan kimyasal maddenin boşaltımı sırasında patlama yaşandı. Tanker şoförü Vedat Türkay, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Türkay, ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"
Fabrikanın işletmecisi Necati Kandemir, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.