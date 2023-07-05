Ankara'da temizlik ve hijyen ürünleri üreten iş yerinde patlama

Kandemir, "Tankerden ham maddeyi boşaltırken fabrikanın bahçe kısmında patlama oldu. Patlama esnasında yoğun bir duman ve ses ortaya çıkmış. Açık alanda olması büyük bir şanstı. Tanker şoförümüz yaralandı. Hayati bir tehlikesi yok" dedi.

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