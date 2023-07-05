Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.07.2023 13:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2023 14:00
    ABONE OL

    Ankara'da temizlik ve hijyen ürünleri üreten iş yerinde patlama

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, temizlik ve hijyen ürünleri üretimi yapan iş yerinde, tankerden kimyasal madde boşaltımı sırasında patlama yaşandı. Patlamada araç şoförü yaralandı. Tedavi altına alınan yaralının, sağlık durmunun iyi olduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    Ankara’da fabrikada patlama!

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde temizlik maddeleri üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

    ŞOFÖR YARALANDI
    İvedik Organize Sanayi Mahallesi'nde temizlik malzemeleri üretimi yapılan fabrikada tankerden temizlik malzemeleri üretiminde kullanılan kimyasal maddenin boşaltımı sırasında patlama yaşandı. Tanker şoförü Vedat Türkay, yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Türkay, ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    "HAYATİ TEHLİKESİ YOK"
    Fabrikanın işletmecisi Necati Kandemir, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

        Kandemir, "Tankerden ham maddeyi boşaltırken fabrikanın bahçe kısmında patlama oldu. Patlama esnasında yoğun bir duman ve ses ortaya çıkmış. Açık alanda olması büyük bir şanstı. Tanker şoförümüz yaralandı. Hayati bir tehlikesi yok" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Enflasyon açıklandı memurun zammı hesaplandı!
        Haberler Yaşam Ankara'da temizlik ve hijyen ürünleri üreten iş yerinde patlama
            loading
            SON DAKİKA