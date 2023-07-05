Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 5 azaldı

"9 GÜNDE 36 GÜNLÜK SUYU TÜKETİLDİ"

Bayramda 800 bin kişi ile su ihtiyacında normalin 4 katı dolaylarında bir artış olduğu belirtilebilir. 9 günde Bodrum'un yaklaşık 36 günlük suyuna karşılık bir su tüketildi. Şu an Geyik Barajı'nda yüzde 37, Mumcular Barajı'nda ise yüzde 38 civarında bir doluluk söz konusu. Geyik Barajı'nda 15 milyon metreküp, Mumcular Barajı'nda 7 milyon metreküp suyumuz var. Mumcular Barajı'ndaki su büyük oranda sulama için kullanılıyor, dolayısıyla gördüğüm kadarıyla şu an itibariyle içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik bir hacim bulunmuyor" dedi.