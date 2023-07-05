Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 5 azaldı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 24 Haziran- 2 Temmuz arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar yüzde 85 doluluğa ulaştı. 200 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyona ulaştı. Yaklaşık 200 bin aracın giriş yaptığı ilçede, adım atacak yer kalmadı.
"BEKLENEN YAĞIŞLARI ALMADI"
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yoğun nüfus nedeniyle barajlarda su seviyesinin azaldığını söyledi.
Özçelik, "Ülkemiz genelinde, 2023 su yıl başından itibaren görülen, kurak aylar sonrasında şiddetli sağanak ve taşkınların yaşandığı değişken bir iklim söz konusu ancak Bodrum ülkemiz genelindeki birçok bölgeden farklı olarak, beklenen yağışları yeterli ölçüde almadı. Bu nedenle, Bodrum'a içme suyu sağlayan barajlarımızdaki su hacimleri, geçen yıl bu dönemlere göre oldukça düşük durumda. Geçen yıl bu dönemlerde Geyik Barajı'nda yüzde 84'ler civarında, Mumcular Barajı'nda ise yüzde 66 civarında bir doluluk söz konusuydu" ifadelerini kullandı.
"9 GÜNDE 36 GÜNLÜK SU TÜKETİLDİ"
Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bayram öncesinde barajlarımızın doluluk oranı hem Geyik Barajı'nda hem de Mumcular Barajı'nda yüzde 42' er düzeyindeydi. 9 günlük Bayram tatili sırasında bölgede nüfus haraketliliği oldukça arttı, artan sıcaklıklarla beraber su tüketim oranında da önemli bir artış meydana geldi. Bayram tatili süresince Bodrum'a 200 binin üzerinde araç girişinin olduğu ifade ediliyor. Bodrum'un nüfusu normal zamanlarda 200 bin dolaylarında. Araç girişleri dikkate alındığında kabaca 600 bin ilave nüfusun bölgeye geldiğini söyleyebiliriz.