İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu olan Kırgız öğrenci Jazgül shamuratova'nın ses kaydı ortaya çıktı: Acil olarak aramanız gerekiyor...

"CEBİNDE 50 EURO VARDI"

Jenaj K, "Hakan Bey dediğimiz kişi bizim araştırdığımıza göre Kadıköy'de bir esnaf. Hakan Bey'in anlattığına göre Jazgül ondan bir telefon istedi, annesine ulaşmak istedi. Hakan Bey telefonunu veriyor. Jazgül numara çeviriyor fakat ulaşamıyor. Hakan Bey teklif olarak şunu söylemiş. 'Sosyal medyadan annene ulaşabilirsin' diyor ve annesine mesaj attırıyor. Bundan sonrası, Hakan Bey bir Özbek kadınla iletişime geçiyor. Özbek kadın konaklattırıyor. Sonra Özbek kadın kızı bildiğimiz kadarıyla karakola bırakıyor. Sonrasını da biz bilmiyoruz." dedi. Annesi şu an perişan halde kendisini çok suçluyor. Hani neden ben sosyal medya hesabından attığı mesaja bakmadım? Hani, çünkü Cumartesi günü atılan mesajı Pazartesi günü görüyor. Pazartesi günü perişan halde bize ulaşıyorlar, buradaki vatandaşlara ulaşıyorlar. Bilet alıyor ve İstanbul'a geliyor. Kadıköy'e gidip sokak sokak arıyor. Elçiliğe, konsolosluğa başvuru yapıldı. Şu an yani yapabildiğimizi yaptık. Bulgaristan'da gideceği program 'Work and travel' gibi yani böyle yaz dönemi için üç aylık, iki aylık gibi. Zaten, okul başlayana kadar orada çalışıp okuluna devam edecekti. Şirket yatacak yer hazır, yemeğiniz herşeyiniz bizden, birşeye ihtiyacınız yok ondan dolayı kızın cebinde 50 Euro vardı" dedi.