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    • Yaşam
    • 05.07.2023 11:55
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    • 05.07.2023 13:42
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    İstanbul "Beykoz'da aslan kaçtı" iddiası 'şaka' çıktı

    İstanbul Beykoz’da ormanlık alandan aslan kükremesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ormanda aslanın gezdiğini fark eden polis ekipleri aslanı ilaçlı ok ile etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen aslan sahibine teslim edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Beykoz’da aslan kaçtı iddiası ’şaka’ çıktı

    Beykoz'da ormanlık alana kaçan aslanın yakalandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak iddianın gerçek olmadığı öğrenildi.

    Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; dün akşam saat 22.45 sıralarında Beykoz'da vatandaşlar ormanlık alanda aslan kükremesi duydukları belirterek polise ihbarda bulundu. Yapılan çalışmalar sonrası ormanlık alandaki aslan bayıltılarak sahibi olduğu belirtilen Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildi. Ancak polis, olayın doğru olmadığını açıkladı.

    Şaka olarak ortaya atılan iddianın gerçek sanılarak sosyal medyada yayıldığı belirtildi. Aslanın sahibi olduğu öne sürülen Cengiz Şıklaroğlu ise yaptığı paylaşımda "Kolluk kuvvetlerimize yalan bir haber ile uğraştırıyorlar. Allah yardımcımız olsun" ifadeleri yer aldı.

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