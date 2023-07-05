Ceren Duman'ın ölümünde karar belli oldu! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Öldürdükten sonra yemek yiyerek...

11'İNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Sanıkların yargılanmalarına İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın 11'inci duruşmasında söz alan ailenin avukatları, sanıkların en ağır cezayı almaları, sanık avukatları ise beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. Tutuklu sanıklar Sinan Özen ve Tahir Yıldız, 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayda olası kast olması sebebiyle, ceza müebbet hapis cezasına çevrildi. Sanıklar 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cinsel istismarın birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi nedeniyle, bu cezaları 24 yıl hapse yükseltildi.

Heyet, sanıklara 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, eylemlerini çocuğa karşı ve birden fazla kişi tarafından birlikte işlemesi sebebiyle bu cezaları da 5 yıl hapis olarak değiştirildi. Sanığın eylemini cinsel amaçla işlemesi sebebiyle ceza artırıldı ve 7 yıl 6 ay hapse çevrildi. Yıldız ve Özen, 'Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan ise 5 yıl hapis ve 1000 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.