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    • Yaşam
    • 05.07.2023 09:15
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    • 05.07.2023 09:15
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    15 Temmuz gazisi İsmail Acur 7 yıldır hainlerin mermisini taşıyor! "Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın!"

    15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı için sokağa çıkan 2 çocuk babası 39 yaşındaki İsmail Acur tam sağ gözünden vuruldu. 7 yıldır o G3 mermisi ile yaşayan gazi İsmail Acur; "O gece bir gözümü vatanıma feda ettim. O kurşunu şah damarımda her hissettiğimde hainlerin bana yaşattığı milletimize yaşattığı geceyi tekrar tekrar hatırlıyorum. Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda

    15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensubu teröristler iktidarı ele geçirmek için milletin silahlarını millete çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara ve meydanlara çıkan milyonlarca vatandaş, hain girişimi canları pahasına engelledi.

    15 Temmuz gecesi, darbecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasını işgal ettiği öğrenen gazi İsmail Acur ise, hain kalkışmaya karşı koymak isterken sağ gözünden vuruldu.

    7 YILDIR G3 MERMİSİ İLE YAŞIYOR
    İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde başından vurulan ve sağ gözünü kaybeden Acur'un kurşun tam şah damarının yanına saplandı. 7 yıldır gecesi gündüzü şah damarındaki G3 mermisi ile geçiyor. Tüm X-Ray cihazlarından geçerken illa bir uyarı alıyorum diyen Acur o artık bizim için ahirete götüreceğimiz bir madalya. Şehitlik bana şah damarım kadar yakın diyor.

        ÖLÜM RİSKİ VAR MÜDAHALE EDEMİYORLAR
        O gece bir gözünü vatanına feda ettiğini belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 7 sene geçti bana halen dün gibi geliyor. O gece bir gözümü vatanıma feda ettim ve ömür boyu gözümden giren kurşun boynumda benimle birlikte mezara girecek. Bu süreçte çok sıkıntılar çektim uykusuz gecelerim çok oldu ölüm riski olduğu için kurşuna müdahale edemiyorlar.

        Yüzümde kırıklar olduğu için çok acılar çekiyorum vatanımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağım Allah bizlere bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.

        MİLLETİMİZİN HÜRRİYET BELGESİ
        Bir gözüm artık tamamen yok diyen Acur; "X-Ray'den geçtiğimde alarm çaldı, polis arkadaşlar yanıma geldi. Gazi olduğumu söyledim, silahım olup olmadığını sordular. Kurşunum var bir tane deyince onu istediler.

            Ben yıllarca uğraştım çıkaramadım, siz çıkarabilir misiniz deyince gülüştük. Sağlığımı kaybetmiş olsam da bundan gurur duyuyorum. Boynumda, şah damarımın hemen yanı başında bir şeref madalyası var.

            Bu benim için öyle kutsal bir şey ki, değerini kelimelerle ifade edemem. Boynumdaki kurşunun hareket ettiğini hissederim. Bir milim daha oynasaydı belki de şehit olma onuruna erişecektim ama bunları düşünmüyorum artık. Bir ömür boyu onur duyacağım bir şeref madalyam var. Milletimizin, vatanımızın hürriyet belgesi bu" dedi.

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            Haberler Yaşam 15 Temmuz gazisi İsmail Acur 7 yıldır hainlerin mermisini taşıyor! "Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın!"
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