15 Temmuz gazisi İsmail Acur 7 yıldır hainlerin mermisini taşıyor! "Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın!"

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensubu teröristler iktidarı ele geçirmek için milletin silahlarını millete çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara ve meydanlara çıkan milyonlarca vatandaş, hain girişimi canları pahasına engelledi.
15 Temmuz gecesi, darbecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasını işgal ettiği öğrenen gazi İsmail Acur ise, hain kalkışmaya karşı koymak isterken sağ gözünden vuruldu.
7 YILDIR G3 MERMİSİ İLE YAŞIYOR
İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde başından vurulan ve sağ gözünü kaybeden Acur'un kurşun tam şah damarının yanına saplandı. 7 yıldır gecesi gündüzü şah damarındaki G3 mermisi ile geçiyor. Tüm X-Ray cihazlarından geçerken illa bir uyarı alıyorum diyen Acur o artık bizim için ahirete götüreceğimiz bir madalya. Şehitlik bana şah damarım kadar yakın diyor.