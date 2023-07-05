15 Temmuz gazisi İsmail Acur 7 yıldır hainlerin mermisini taşıyor! "Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın!"

Bu benim için öyle kutsal bir şey ki, değerini kelimelerle ifade edemem. Boynumdaki kurşunun hareket ettiğini hissederim. Bir milim daha oynasaydı belki de şehit olma onuruna erişecektim ama bunları düşünmüyorum artık. Bir ömür boyu onur duyacağım bir şeref madalyam var. Milletimizin, vatanımızın hürriyet belgesi bu" dedi.

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